Топ-5 горнолыжных курортов Украины: во сколько обойдется отдых

Зима началась, и любители горнолыжного спорта мечтают поскорее попасть в горы.

Сколько в этом году обойдется отдых в Карпатах, куда лучше всего поехать: OBOZREVATEL предлагает топ-5 зимних курортов Украины и цены зимой 2019-2020 на проживание и подъемники.

1. Буковель

Буковель не зря называют визиткой Карпат. Это престижный горнолыжный курорт Украины, который расположен недалеко от села Поляница в Ивано-Франковская области. Лыжников здесь обслуживают 60 трасс протяженностью 55 км, некоторые из них имеют круглосуточное освещение. На базе Буковеля также есть источники минеральной воды, SPA-центры, работает международный детский лагерь.

bukovel.com

bukovel.com

Сезон катания стартовал здесь 6 декабря. Один подъем для взрослых стоит 290 гривен. Три часа катания – 585 грн, полдня – 770 грн, 1 день – 1120 грн, 5 дней – 4425 грн, 10 с 14 дней – 8 405 грн. Действует система скидок.

Что касается проживания, диапазон цен широкий, цены за двухместный номер на сайте booking.com стартуют приблизительно от 600 гривен за сутки.

bukovel.com

2. Драгобрат

Драгобрат расположен в 18 км от поселка Ясиня в Закарпатской области, он является одним из самых высоких и самых красивых зимних курортов Украины. Высота – 1400 м над уровнем моря. Расположен у подножия горы Стог. Тут имеется 20 разных трасс общей протяженностью около 10 км. Освещенных трасс нет. На Драгобрат в основном едут опытные лыжники и сноубордисты.

mandria.ua

Сезон в этом году здесь стартовал 11 декабря. Главные подъемники Драгобрата расположены на склонах горы Стог и работают с 9 до 18 часов. При покупке абонемента для взрослых на 50 подъемов он обойдется в 1300 грн, для детей (до 14 лет) – 650 грн. Цены на проживание для двоих стартуют от 300-400 грн.

drago-brat.com

3. Славское

Поселок Славское расположен во Львовской области, на горном хребте Бескид на высоте 590 метров над уровнем моря. Его окружают горы Высокий Верх (1243 метра), Тростян (1232 метра), Менчил (1072 метра) и Погар (857 метров).

hotels24.ua

На этом курорте предусмотрены маршруты как для любителей, так и для профессиональных лыжников и сноубордистов. Цены горы Тростян: дневной абонемент (бугель) – 380-480 грн; кресельная дорога в две стороны – 180-210 грн, 4 подъема на бугельном обойдутся в 150 грн. Гора Погар (857 м) оборудована трассами для фристайла и ночного катания. Дневной абонемент обойдется в 400 грн, на полдня – 250 грн, дневной детский – 250 грн, на полдня – 150 грн, одноразовый подъем для взрослых – 50 грн. Для детей до 6 лет подъемники бесплатны.

Начинающие лыжники и дети катаются на горе Политех, здесь также есть детская школа катания. Одноразовый подъем стоит 20 грн.

liza.ua

Неподалеку, в селе Волосянка работает база горы Высокий Верх (1244 м) "Захар Беркут". Абонемент "Стандарт" на день тут стоит 550 грн, на 3 часа – 400 грн. Обзорный подъем без снаряжения с 14 декабря: для взрослых – 130 грн, для детей – 80 грн.

Проживание в Славском обойдется от 350-400 грн за двоих.

4. Пилипец

Закарпатское село Пилипец известно красивыми пейзажами. Курорт находится на берегу реки Плошанка у подножия гор Гимба (1497 метров) и Жид Магура (1517 метров) на высоте 750 метров над уровнем моря. Плюс Пилипца – самые длинные трассы в Украине, а неподалеку села находится чудо природы Закарпатья – водопад Шипот.

mandria.ua

kiev.zagranitsa.com

Одноразовый подъем здесь стоит 70 грн, 3 часа – 300 грн, абонемент на день – 600 грн. Проживание обойдется в 400-500 грн за двухместный номер.

5. Красия

Горнолыжный курорт "Красия" находится в селе Вышка, в 70 км от Ужгорода, на высоте более 1 км. Здесь работают два современных кресельных подъемника. Возле пересадки между подъемниками есть ресторан, отель и смотровая площадка. Туристов здесь обычно не очень много, снег – неглубокий и рыхлый. Красию еще часто называют курортом для новичков, где хорошо учиться кататься.

v-mandry.com

krasiya.com.ua

Цена на подъемник на полдня составляет от 400-450 грн (зависимо от дня недели) и 500 грн в выходные дни; 1 день – 600-850 грн, 3 дня – 1620-2295 грн, 5 дней – 2700-3825 грн. Залог – 20 грн. Есть скидки для детей, пенсионеров, участников АТО.

Проживание в селе Вышка стоит приблизительно от 450 грн за двухместный номер.

Как сообщал OBOZREVATEL, туристы во всем мире за девять месяцев 2019 года совершили на 4% больше поездок, чем в 2018 году. Динамика по-прежнему опережает темпы роста мировой экономики.

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