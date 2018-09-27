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Юлия Письменная
Юлия Письменная
Блогер, редактор, контент-стратегВсе статьи автора

Топ-10 з Копенгагена, найдорожчого міста Європи

1.3тЧитать материал на украинском

НАШІ ТОП-10 З КОПЕНГАГЕНА

Трьох днів у столиці Данії явно недостатньо для того, щоб стати експертом і сипати безцінними рекомендаціями направо і наліво, але отримати перше враження про місто, в якому ви опинилися, цілком реально. Сума, яку ви витратите за 3 дні, залежить переважно від ваших потреб, здібностей і винахідливості. Тому поїхали.

Топ-10 з Копенгагена, найдорожчого міста Європи

1. Покататися на велосипеді. Давайте на чистоту: поїздка на метро чи поїзді недешева. І це м’яко кажучи. Якщо ходити пішки, можна втратити дорогоцінний час і зіпсувати нові кросівки. Ми взяли напрокат велосипеди через систему donkeyrepublic. З кожним днем вартість оренди зменшувалася (110, 88 і 66 крон відповідно), тому, щоб зекономити, можете відразу брати на весь час подорожі. Не хвилюйтеся, якщо раптом проб’єте колесо (було і таке!) – просто вкажіть це у мобільному застосунку і знайдіть на карті найближчу заміну вашого велосипеда. Це безкоштовно.

2. Побачити Копенгаген з двох ракурсів: з висоти і з води. Для першої цілі відмінно підійде дзвіниця собору Христа Спасителя (район Christianshavn), Кругла вежа чи палац Крістіансборґ, розташований на острові Слотсгольмен у центрі міста. Щоб побачити Копенгаген з води, вам потрібно приїхати в порт Нюхавн і сісти на кораблик. Або просто проїдьтеся на велосипеді набережною. Вид не менш прекрасний.

3. Сфотографувати різнокольорові будиночки по обидва боки гавані Нюхавн: вони вважаються одним із символів Копенгагена. А ось обідати в бухті – не найкраще, що ви можете зробити. Кафе і ресторанів тут багато, але всі вони розраховані на туристів, тому низьких цін можна не чекати.

4. Відвідати Copenhagen Street Food — фуд-корт, який знаходиться буквально через міст від Нюхавн. Тут можна скуштувати традиційні данські сморреброди та випити данського пива. Якщо не хочете побачити, як у місцевих іскри з очей летять, краще їм не говорити, що сморреброди мало чим не відрізняються від наших бутербродів.

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5. Посмакувати обідом у Kings Garden, розташованому біля замку епохи відродження Розенборг. Сідайте на траву та відчуйте себе трохи місцевим жителем.

6. Поборотися з фобіями у парку Тіволі. Більшість атракціонів ви можете знайти у моїх сторіз, зібраних під назвою Copenhagen. Звільніть для парку весь свій день, це того варте. Ми брали UNLIMITED RIDE TICKET PLUS (290 крон з одного), завдяки чому могли вільно кататися на будь-яких атракціонах стільки, скільки того забажаємо. Вхід у парк коштує 120 крон.

7. Відвідати парк з оленями на околицях Копенгагена. Їх там близько 4 тисяч, на хвилинку! Зупинка – Klampenborg. Рекомендую приїжджати під вечір. Призахідне сонце освітлюватиме замок, розташований у центрі парку, і вам вдасться зробити неймовірні світлини на його фоні. Більшість оленів там і пасуться. Тому можете не бігати за ними, як божевільні (читайте: як я) по всьому парку, поки сонце не зайде.

8. Прогулятися найдовшою пішохідною вулицею Європи – Строгет. Брендові речі не обов’язково купувати, а от морозиво скуштуйте (ну якщо не зима на вулиці). Воно нереально смачне!

9. Доторкнутися до кораблів вікінгів, які увібрали енергетику століть! Музей Viking Ship Museum знаходиться у Roskilde. Дістатися туди можна з центрального вокзалу Копенгагена. Потяги курсують у середньому з інтервалом від 10 хвилин. У світі таких місць два – у Норвегії (Осло) і Данії. Нам час не дозволив, та ми особливо не засмучуємося. Залишили те, заради чого варто повернутися у країну.

10. Не поспішати і не намагатися осягнути неосяжне. Пам'яток багато, і побачити все за одну поїздку точно не вдасться. Краще купіть данських смаколиків у ТЦ Fisketorvet, сядьте біля води і подивіться, як люди навколо насолоджуються життям, намагаючись отримати від кожної миті якомога більше.

Ну і наостанок. Ви, напевно, чули, що Копенгаген – одне з найдорожчих міст Європи. Офіційна валюта тут данська крона, в магазинах і ресторанах розплатитися євро не вдасться, зате картою – будь ласка. Так що міняти гроші варто хіба що заради монеток з дірочкою номіналом в 1 і 2 крони – ось вам і сувеніри. До речі, якщо їдете в Данію влітку, прихопіть сонцезахисний крем, інакше ризикуєте повернутися точною копією червононосого оленя Рудольфа. А до Різдва-то ще далеко!

Топ-10 з Копенгагена, найдорожчого міста Європи

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Юлия ПисьменнаяЮлия Письменная
Место
Дания
Объект
Путешествия по Европе
Источник
Источник:Facebook Юлії Письменної
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Комментарии на сайте не модерированы
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Так будет житы в майбутнем кожный свидомый украинец-цеевропеец через 300 рокив!
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