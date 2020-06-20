Топ-10: самые красивые и загадочные озера Украины

В Украине несколько тысяч озер. Все они по-своему прекрасны и уникальны!

Как выглядят самые известные и красивые озера Украины, чем они примечательны и где их искать, рассказывает OBOZREVATEL.

Свитязь

Где: Шацкий р-н, Волынской обл.

Свитязь или Свитязское озеро – жемчужина Шацкого национального заповедника. Это самое глубокое озеро карстового происхождения в Украине. Туристов влечет сюда чистая вода, изобилие рыбы и лечебные грязи.

Помимо Свитязя в группу Шацких озер также входят: Пулемецкое озеро, Луки, Люцимир, Островьянское озеро, Крымное и Песочное озеро.

Озеро Свитязь shutterstock.com

Шелеховское озеро

Где: Лебединский р-н, Сумская обл.

Чистое и красивое озеро со всех сторон окружает природный лес. Вдоль берега растут ивы, березы и ольха. Весной и осенью здесь особенно красиво! С высоты птичьего полета озеро тектонического происхождения напоминает разогнутую подкову.

Шелеховское озеро Instagram Александра Швеца

Шелеховское озеро Instagram Александра Швеца

Берестоватое озеро (Черное озеро)

Где: Знаменский р-н, Кировоградская обл.

Озеро Берестоватое находится в центре болота Черный лес и считается одним из самых загадочных уголков природы Украины. Вокруг него ходит множество легенд, но самым удивительным фактом является то, что до сих пор никто не может измерить точную глубину водоема.

Берестоватое озеро (Черное озеро) Фото Романа Недилько

Синевир

Где: Межигорский р-н, Закарпатская обл.

Одно из самых красивых и популярных озер одновременно выступает и самым крупным горным озером страны. Посреди водоема есть маленький островок, напоминающий зрачок глаза, поэтому в народе озеро получило название "Морское око". Вокруг Синевира активно развивается инфраструктура, поэтому гости могут здесь перекусить, отдохнуть и даже остановиться с ночевкой.

Озеро Синевир shutterstock.com

Озеро Синевир shutterstock.com

Неистовое озеро

Где: Надворнянский р-н, Ивано-Франковская обл.

Озеро Неистовое или Несамовитое озеро находится на высоте 1750 метров над уровнем моря. В нем не водится рыба, зато встречаются водные ящерицы и прыткая лягушка, занесенная в Красную книгу. От красоты местных пейзажей захватывает дух, поэтому туристы часто наведываются сюда.

Неистовое озеро Instagram Ярослава Билана

Белое озеро

Где: Владимирецкий р-н, Ровенская обл.

Озеро карстового происхождения, окруженное сосновым лесом, никогда не замерзает. Вода здесь чистая и считается целебной, поскольку содержит такие вещества, как соли, калий, фосфаты. Максимальная зарегистрированная глубина водоема – 34 метра.

С 2013 года Белое озеро включено в перечень водно-болотных угодий международного значения, подпадающих под действие Рамсарской конвенции.

Белое озеро Instagram Романа Пешко

Белое озеро Instagram Романа Пешко

Бребенескул

Где: Раховский р-н, Закарпатская обл.

Самое высокогорное озеро в Украине находится на высоте 1801 м над уровнем моря. Водоем ледникового происхождения расположен на территории Черногорского заповедного массива, в ущелье между горами Бребенескул и Гутин Томнатик. Здесь всегда прохладно, и даже поздней весной можно наблюдать снежные сугробы.

Озеро Бребенескул Фото Юрия Максименко

Маричейка

Где: Верховинский р-н, Ивано-Франковская обл.

Высокогорное озеро, расположенное в южной части Карпатского национального природного парка, находится на высоте 1510 метров над уровнем моря. Это великолепное озеро с чистой и пресной водой со всех сторон окружает густой лес.

Озеро Маричейка Instagram Anika_kom

Ялпуг

Где: Болградский, Измаильский и Ренийский р-ны, Одесская обл.

Ялпуг – крупнейшее природное озеро Украины. Его общая площадь составляет 149 км², а глубина достигает 5,5 м. Пресноводное лиманное озеро пользуется популярностью у отдыхающих с ранней весны и до поздней осени. Здесь можно искупаться, порыбачить и насладиться ошеломительным закатом.

Озеро Ялпуг uamodna.com

Голубые озера

Где: Репкинский р-н, Черниговская обл.

Голубыми называют три озера в Черниговской области. Площадь самого большого – 25 га. Залежи кварцевого песка на дне озера способствуют очищению воды, поэтому здесь она необычайно красивая.

Голубые озера Instagram Дарьи Мирошниченко

Голубые озера Instagram Дарьи Мирошниченко

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