Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Тревел-блогеры по просьбе Tiny Atlas Quarterl показали одни из самых прекрасных, по их мнению, мест для любителей пляжного отдыха, о которых мало кто знает.

Предлагаем Вам топ-10 мест, куда точно стоит добраться, по версии тревел-блогеров.

1. Озеро Атитлан, Гватемала

Красота Гватемалы настолько аутентична, насколько это возможно. Страна богатая историей, культурой и духом, так что это отличное туристическое направление.

2. Ламу, Кения

Кения — это укромный райский уголок с многовековой архитектурой, извилистыми улицами, ослами, парусными лодками и бесконечными пустыми пляжами.

3. Олбани, Западная Австралия

Самая южная точка Западной Австралии. Между этим пляжем и Антарктидой нет ничего, кроме океана. Самая чистая вода, какую вы только сможете увидеть.

4. Архипелаг Канарреос, Куба

Чтобы добраться сюда, вам придётся потратить почти 8 часов на путешествие от Сьенфуэгоса на юго-восток. Кубинский архипелаг Канарреос с его 350 островками не похож ни на один в Карибском море из-за его нетронутых цветущих коралловых рифов.

5. Побережье Мендосино, Калифорния

Побережье Мендосино часто столь же впечатляюще, как и более известный южный сосед Биг-Сур.

6. Балос, Крит

До этого пляжа от парковки два километра пути.

Новости Названы самые опасные страны для туризма

7. Пулау Падар, Флорес, Индонезия

Флорес процветает благодаря его близости к Бали и отсутствию толп людей. Захватывающие дух виды, кристально чистая вода и розовые песчаные пляжи. Флорес и окружающий его национальный парк Комодо — просто волшебство.

8. Чешме, Турция

Красивый приморский город на побережье Эгейского моря. Местные любят его за бирюзовые воды, богемные вечеринки, свежие морепродукты и деревенские каменные домики.

Новости Названы лучшие страны для туризма в 2019 году

9. Остров Мансхаузен, Норвегия

Дизайн и гостеприимство в сочетании с потрясающими пейзажами делают Мансхаузен исключительным местом, чтобы забыть обо всём.

Новости Названы самые безопасные страны для туризма в 2019 году

10. Тофино, Британская Колумбия

Тофино особенное место из-за его длинных песчаных пляжей.

Как писал OBOZREVATEL, в компании Google выяснили самые популярные направления отдыха среди украинских туристов по запросам в поисковике.

Топ-10 популярных зарубежных направлений: Турция, Египет, Болгария, Грузия, Кипр, Греция, Черногория, Хорватия, Тунис, Испания.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!