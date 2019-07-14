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Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

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Тревел-блогеры по просьбе Tiny Atlas Quarterl показали одни из самых прекрасных, по их мнению, мест для любителей пляжного отдыха, о которых мало кто знает.

Предлагаем Вам топ-10 мест, куда точно стоит добраться, по версии тревел-блогеров.

1. Озеро Атитлан, Гватемала

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@luna_zorro

Красота Гватемалы настолько аутентична, насколько это возможно. Страна богатая историей, культурой и духом, так что это отличное туристическое направление.

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2. Ламу, Кения

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@sandylamu

Кения — это укромный райский уголок с многовековой архитектурой, извилистыми улицами, ослами, парусными лодками и бесконечными пустыми пляжами.

3. Олбани, Западная Австралия

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@saltywings

Самая южная точка Западной Австралии. Между этим пляжем и Антарктидой нет ничего, кроме океана. Самая чистая вода, какую вы только сможете увидеть.

4. Архипелаг Канарреос, Куба

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@michaelatrimble

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Чтобы добраться сюда, вам придётся потратить почти 8 часов на путешествие от Сьенфуэгоса на юго-восток. Кубинский архипелаг Канарреос с его 350 островками не похож ни на один в Карибском море из-за его нетронутых цветущих коралловых рифов.

5. Побережье Мендосино, Калифорния

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@ernathan

Побережье Мендосино часто столь же впечатляюще, как и более известный южный сосед Биг-Сур.

6. Балос, Крит

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@shurupchik

До этого пляжа от парковки два километра пути.

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7. Пулау Падар, Флорес, Индонезия

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@niamhmacfadden

Флорес процветает благодаря его близости к Бали и отсутствию толп людей. Захватывающие дух виды, кристально чистая вода и розовые песчаные пляжи. Флорес и окружающий его национальный парк Комодо — просто волшебство.

8. Чешме, Турция

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@goodcityguides

Красивый приморский город на побережье Эгейского моря. Местные любят его за бирюзовые воды, богемные вечеринки, свежие морепродукты и деревенские каменные домики.

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9. Остров Мансхаузен, Норвегия

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@aquinnm

Дизайн и гостеприимство в сочетании с потрясающими пейзажами делают Мансхаузен исключительным местом, чтобы забыть обо всём.

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10. Тофино, Британская Колумбия

Топ-10 пляжей, о которых почти никто не знает

Instagram/@jeremykoreski

Тофино особенное место из-за его длинных песчаных пляжей.

Как писал OBOZREVATEL, в компании Google выяснили самые популярные направления отдыха среди украинских туристов по запросам в поисковике.

Топ-10 популярных зарубежных направлений: Турция, Египет, Болгария, Грузия, Кипр, Греция, Черногория, Хорватия, Тунис, Испания.

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