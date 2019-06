Только посмотрите на это: 5 невероятных музеев, где можно учиться играючи

В нашей подборке рассказ о лучших интерактивных музеях от Токио до Лондона, которые помогают взглянуть на образование как на увлекательное путешествие в мир знаний.

Беспрерывное обучение (Life-long Learning) — один из главных навыков человека XXI века. Не прерывается обучение даже во время летних каникул. В мире есть немало музеев, интересных для школьников и полезных для учителей. Музеев, где о законах физики, химических реакциях и природных явлениях можно узнать с помощью игр и интерактивов. Именно такой инновационный подход к образованию, оживляющий мертвые знания, используют на своих уроках и многие преподаватели украинской школы. В том числе номинанты премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine, которую проводят уже в третий раз. Ее участники поборются за главные призы: 250 000 гривен, год обучения от ОО "Освитория" и поездку на Global Education & Skills Forum 2020 в Дубай. Чтобы номинировать любимого учителя, достаточно заполнить заявку.

Музей Мирайкан (Япония)

Шестиэтажный музей науки и технологий построили на искусственном острове в Токийском море. Его возглавляет один из первых японских космонавтов Мамору Мори, дважды побывавший в космосе. Возможно, поэтому размах музея воистину космический.

В музее Мирайкан взрослые и дети могут получить ответы на тысячи вопросов об устройстве человека и Вселенной. Например, разобрать и собрать модель человека по частям тела; узнать, как устроен интернет; побывать в планетарии; почувствовать себя космонавтом, пролетающим по околоземной орбите; увидеть модель Земли, парящую над куполом. Одна из фишек музея — робот-андроид Asimo, который передвигается по музею со скоростью пешехода. Он способен распознавать речь, потому легко поддерживает светские беседы с гостями. И главное — в этом музее нет привычных для нас смотрителей, строго следящих, чтобы гости не повредили экспонаты под стеклом. Да и самих экспонатов под стеклом тоже нет: здесь все можно трогать, слушать, нажимать, двигать и даже нюхать.

Музей человеческого тела (Нидерланды)

На создание интерактивного музея Corpus, расположенного неподалеку от университетского города Лейден, ушло почти 12 лет, 27 миллионов долларов и 750 тонн конструкционной стали. Фасад музея представляет собой фигуру присевшего человека высотой 35 метров. Вход — через колено стального человека. Именно здесь стартуют экскурсии по человеческому организму. По пути следования гости перемещаются мимо внутренних органов, оказываются в желудочно-кишечном тракте, могут посмотреть на работу мышц и суставов, и даже почувствовать себя частью потока эритроцитов в 5D-кинотеатре со стереоскопическими очками. Детям будет интересно получить ответы на многие важные вопросы: что происходит в организме, когда мы спим; зачем мы чихаем; откуда берутся дети; почему мы видим, как растут волосы.

Музей науки (Италия)

Музей науки в небольшом городке Тренто на севере Италии удостоен премии "Европейский музей года" (European Museum of the Year Awards 2015). На месте бывшей индустриальной зоны площадью 19000 кв. м знаменитый архитектор Ренцо Пиано создал футуристический комплекс, который раскрывает отношения человека и природы. Побывав в этом музее, можно узнать о происхождении человека и о секретах, зашифрованных в ДНК, увидеть настоящий ледник, в спортзале повторить законы физики и механики при помощи интерактивных устройств, потрогать минералы и полезные ископаемые, побывать в теплице с растениями из лесов Танзании, удивиться коллекции окаменелых динозавров, подержать первые орудия труда и оружие первобытного человека. И самое главное — современные технологии позволят взрослым и детям пережить новый опыт и эмоции: например, оказаться в "шкуре" скалолаза, карабкающегося по отвесной скале, или лыжников, стремительно несущихся с вершины горы.

Лондонский музей науки (Великобритания)

Это один из старейших (открыт в 1857 году) и при этом один из самых высокотехнологичных музеев в мире. На пяти его этажах нашлось место более чем для 300 тысяч экспонатов. 53 постоянные экспозиции показывают историю развития мировой науки и техники, начиная от старейшего из всех сохранившихся паровозов по прозвищу "Пыхтящий Билли" и разностной машины 1849 года Чарльза Бэббиджа (прообраза современного компьютера) и заканчивая экспонатами из области нанотехнологий.

Гости музея смогут увидеть первый реактивный двигатель, первый прототип "долговечных часов" (Clock of the Long Now), рассчитанных на 10 000 лет работы, документы, отпечатанные на первой пишущей машинке, самолет Vickers Vimy, на котором в 1919 году был совершен трансатлантический перелет, капсула "Аполлона-10", в которой американские астронавты в 1969 году облетели Луну.

В экспозиции музея нашлось место и для интерактивов, от которых в восторге дети. Например, они смогут почувствовать, легко ли отремонтировать узел летательного аппарата в рукавицах астронавта.

Центр науки "Немо" (Нидерланды)

Science Center NEMOS в Амстердаме виден издалека и напоминает огромный океанский лайнер. На пяти его этажах-палубах гости могут актуализировать все знания, полученные в школе на уроках физики, химии, биологии. Например, провести опыты с химическими реактивами, увидеть радиоактивное излучение и его последствия, оказаться внутри гигантского мыльного пузыря, узнать, почему образуются гром и молния, как работают спутники Земли, почему случаются землетрясения и цунами, что происходит во время поцелуя. Целый этаж музея посвящен устройству человеческого мозга — здесь, например, можно протестировать свою память. Единственное правило для посетителей музея: находясь здесь, придется включать все органы чувств — зрение, слух, вкус, осязание, обоняние.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!