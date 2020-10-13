Стюардесса назвала главные страхи во время перелета

Стюардесса перечислила главные страхи своих коллег, которые они испытывают перед и во время перелета. Среди них – опоздание на рейс, потеря документов и аварийное открытие трапа.

Так, она выделила три основных фобии бортпроводников и рассказала об этом в ролике на своей странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первым в списке стал случайно надутый трап. Как пояснила бортпроводница, есть два варианта открытия двери: штатный и аварийный. Во случае последнего, по ее словам, существует опасность нанести увечья пассажирам.

"При аварийном открытии выходов из самолета "откидывается" трап. С такой скоростью и силой, что может убить человека, который стоит по ту сторону двери", – пояснила она.

Аварийный выход в самолете. Inbusiness.kz

Вторым страхом бортпроводница назвала опоздание на рейс.

"Обычно такое случается крайне редко, поскольку профессия стюардессы предполагает пунктуальность. Если такое произошло, то на рейс вызывают резервного проводника", – сказала девушка.

Третьим пунктом она обозначила вероятность забыть документы, без которых нельзя улететь: загранпаспорт, свидетельство бортпроводника и медицинское заключение.

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