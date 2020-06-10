Стало известно, когда Евросоюз может открыть границы

Европейский Союз намерен полностью отменить контроль на внутренних границах до конца июня и позволить "несущественные" путешествия, в том числе без крайней необходимости, на внешних границах ЕС уже с 1 июля.

Такое заявление сделал высокий представитель ЕС и вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель во время виртуальной пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Еврокомиссии, сообщил "Укринформ".

По его словам, 10 июня Коллегия обсудила меры, которые приняты странами-членами на внутренних границах в ходе кризиса коронавируса, а также временные ограничения на "несущественные" путешествия в европейское пространство.

"В том, что касается внутренних границ, Коллегия отметила тот факт, что несколько стран-членов находятся в процессе отмены контроля на внутренних границах, и пришла к выводу, что этот процесс должен быть завершен в течение этого месяца, в июне", – сказал Боррель.

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Он добавил, что временные ограничения на путешествия на внешних границах планируется отменять на втором этапе выхода из карантина.

"В конце этой недели Коллегия представит собственную оценку относительно ограничений на путешествия и предоставит предложения по поэтапной и постепенной отмене этих ограничений с 1 июля с некоторыми третьими странами, принимая во внимание ряд принципов и критериев, на основе общего и скоординированного подхода со стороны стран-членов и при поддержке Еврокомиссии", – отметил высокий представитель ЕС.

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