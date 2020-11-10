Стали известны самые популярные места в Украине за 2020 год

Государственное агентство развития туризма обнародовало перечень популярных туристических мест в Украине по количеству поисковых запросов Google.

Информацию собрали за девять месяцев этого года, сообщили в пресс-службе агентства.

Так, в первую пятерку запросов среди природных парков и заповедных зон попали Бакота, Розовое озеро (Лемурийское), Тустань, Синевир и Голубые озера (Черниговщина).

Самыми популярными запросами среди городских парков и развлекательных зон стали Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове, зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.

Назван перечень популярных туристических мест в Украине Vgorode.ua

Также в Google чаще всего искали Аркадию (Одесса), Железный порт, Черноморск, Кирилловку и Коблево. Среди горных туристических объектов самыми популярными запросами были Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче и Карпаты в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, названо 10 мест в Киевской области, которые стоит посетить.