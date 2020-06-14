15 замков Украины, которые стоит увидеть. Фото

Украина богата шедеврами архитектуры, среди которых около трех сотен замков и дворцов – могущественных и красивых, – построенных в разное время и с разным предназначением.
ТОП-15 замков, при виде которых захвытывает дух, собрал в своей подборке OBOZREVATEL.
1. Свиржский замок
Где: с. Свирж, Перемышлянский район, Львовская область
В первую очередь, Свиржский замок – это яркий представитель оборонного архитектурного искусства 15-17 столетий. Но особую слабость к нему питают из-за необыкновенно красивой местности, где он расположен.
Свиржский замок
wikipedia.org
Здание возвышается на живописной горе Бэлз, окруженной прудами, лесом и долинами. По одну сторону от замка расположился небольшой уютный парк, по другую – великолепное природное озеро.
Свиржский замок
wikipedia.org
В 1978 году здесь проходили съемки знаменитого фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
Свиржский замок
wikipedia.org
2. Золочевский замок
Где: г. Золочев, Львовская область
Здание было построено итальянским архитектором в 1634 году как оборонительная крепость. На сегодняшний день Золочевский замок – это музей-заповедник. Одни из самых интересных экспонатов здесь – камни с зашифрованными надписями, которые, как предполагают, могли быть сделаны еще тамплиерами.
Золочевский замок
Instagram Александры Шараповой
3. Олесский замок
Где: пгт Олеско, Бусский район, Львовская область
В 75 километрах от Львова на небольшом холме расположился один из древнейших замков Украины (первое упоминание о сооружении датируется еще XIV веком!). В наши дни он может похвастаться большой коллекцией ценных исторических экспонатов – икон, деревянных скульптур, картин и других произведений искусства.
Олесский замок
shutterstock.com
Замок, просматривающийся издалека со всех сторон, манит своей красотой и величием.
Олесский замок
Instagram Влада Сафонова
4. Подгорецкий замок
Где: с. Подгорцы, Бродовский район, Львовская область
Подгорецкий замок расположился на холме недалеко от реки Стыр. Вместе с Олесским и Золочевским замками он образует "Золотую подкову Львовщины".
Подгорецкий замок
Instagram Сергея Гайдамака
На юге, западе и востоке здания находятся оборонительные укрепления, окруженные глубоким рвом и земляными валами. В советский период в замке размещался туберкулезный диспансер.
Подгорецкий замок
Instagram Олега Петренко
5. Староконстантиновский замок
Где: г. Староконстантинов, Хмельницкая область
Староконстантиновский замок – резиденция князей Острожских. От фортификационного сооружения, возведенного в 1571 году, сохранились до сегодня: дворец с оборонительной башней, замковая церковь на востоке, колокольня, часть стен и ворота на север от дворца.
Староконстантиновский замок
lookmytrips.com
6. Шаровский замок
Где: пгт Шаровка, Богодуховский район, Харьковская область
Шаровка – белокаменный дом в неоготическом стиле – была построена в конце XIX века на берегу реки Мерчик. Здесь устраивались балы, игрались спектакли. Бывшая помещичья усадьба насчитывала 26 комнат и 3 большие залы, поражающие красотой и роскошью.
Шаровский замок
Instagram Вадима Озиры
7. Старосельский замок
Где: с. Старое Село, Пустомытовский район, Львовская область
Старосельский замок – еще одно владение князей Острожских. Сейчас от замка в Старом Селе сохранились остатки оборонительных стен, три башни и руины южного и восточного корпусов. Пятиугольное сооружение за время своего существования успело послужить винокурней, складами и даже пивоваренным заводом.
Старосельский замок
Instagram Anything_traditionalua
8. Збаражский замок
Где: г. Збараж, Тернопольская область
Замковый комплекс был возведен в начале XVII века. Его строили последние представители рода князей Збаражских – Юрий и Христофор. В 1649 году Збаражский замок оказался в цетре национально-освободительной войны Богдана Хмельницкого против господства Речи Посполитой, когда гетман пытался осадить крепость.
Збаражский замок
Instagram Вячеслава Тиханского
9. Замок Паланок
Где: г. Мукачево, Закарпатская область
Замок Паланок (Мукачевский замок) возведен на горе вулканического происхождения, высота которой 68 метров. Общая площадь замкового комплекса – почти 14 тысяч квадратных метров. Когда-то замок был огражден дубовым частоколом, "паланком", – отсюда и название.
Замок Паланок
shutterstock.com
10. Острожский замок
Где: г. Острог, Ровненская область
Замок был родовым гнездом богатейших магнатов Речи Посполитой – князей Острожских. На протяжении веков замок перестраивали и модернизировали, хотя изначально здание было представлено башней донжон (главная башня в европейских феодальных замках, которая находится не на стенах замка, а внутри крепостных стен).
Острожский замок
ostrohcastle.com.ua
11. Замок Сент-Миклош
Где: пгт Чинадиево, Мукачевский район, Закарпатская область
Замок Сент-Миклош или Чинадиевский замок – памятник архитектуры в романском стиле, построенный в 1450 году. Здание пронизано тайными ходами, один из которых вел к церкви Святого Николая, и секретными переходами, позволяющими перемещаться из комнаты в комнату, не попадаясь на глаза придворным.
Замок Сент-Миклош
Instagram Сергея Братасюка
12. Ужгородский замок
Где: г. Ужгород, Закарпатская область
Замок возвышается на холме в самом сердце города Ужгород. Дворец насчитывает более 40 помещений, одним из которых был когда-то рыцарский зал, где проходили торжественные мероприятия и трапезы.
Ужгородский замок
wikipedia.org
13. Шенборнский замок
Где: с. Карпаты, Мукачевский район, Закарпатская область
Шенборнский замок (Замок Берегвар) служил загородной резиденцией и охотничьим домом для графов Шенборнов, а ныне это – действующий санаторий. Возле дворца разбит сад-дендрарий, в котором высажены редкие породы деревьев и кустарников. В парке также установлены скульптуры, а в цетре находится декоративное озеро.
Шенборнский замок
Фото Олега Жария
14. Дубенский замок
Где: г. Дубно, Ровенская область
Дубенский замок стоит на мысе у реки Иква. Этот один из старейших замков Украины, возведенный в XV веке, за все время своего существования ни разу не был взят штурмом: 73 пушки и речка сделали свое дело!
Дубенский замок
shtterstock.com
15. Замок Радомысль
Где: г. Радомышль, Житомирская область
Музейный комплекс "Замок Радомысль" – самый молодой представитель в этом списке: его строительство завершилось в 2011 году. Здесь находится единственный в Европе Музей украинской домашней иконы.
Замок Радомысль
Instagram Замка Радомысль
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