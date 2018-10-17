"Серебряный павильон": блогерша рассказала о чудесном храме в Азии

Блогерша Ирина Генкина посетила Гинкаку-дзи - буддийский храм в Киото, Япония, который был назван "Серебряным павильоном".

Фотографиями и историей об этом прекрасном месте Генкина поделилась в своем блоге.

Ирина рассказала, что "Серебряный павильон" - это крупнейшое сокровище Японии. Храм знаменит японским садом и площадкой из серебристо-серого песка, очертание которого воспроизводит китайское озеро Сиху.

Гинкаку-дзи расположен на берегу озера, и стены храма, которые раздвигаются - отделяют его интерьер от пространства сада.

"Когда стены раздвинуты, это разделение исчезает и природа как бы входит внутрь дома", - написала Генкина.

Также Ирина рассказала, что сад "Серебряного павильона" считается одним из лучших мест в храме. Ведь в нем продумана каждая деталь - от формы водоема, до расположения камней в воде. А их комбинация с деревьями - выступает фоном для обрамления не только самого павильона, но и его отражения в воде.

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