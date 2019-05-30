Семья выиграла поездку на идеальный остров, но там разыгралась драма

Семья Шарер из четырех человек, выигравшая в ходе конкурса право жить на прекрасном уединенном острове и получать от этого доход, была вынуждена отказаться от приза в первый же день пребывания на новом месте из-за того, что их 10-летний сын упал на скалы.

Предполагалось, что это станет началом жизни мечты, но все обернулось совсем иначе, пишет The Sun.

Семья Шарер

Семья из четырех человек покинула идиллический остров Бардси у побережья Северного Уэльса всего через несколько часов после приезда, когда их 10-летний сын Сэм пострадал.

Шареры обошла 50 других финалистов, которые также боролись за право провести несколько лет на этом острове и работать там смотрителями за зарплату в 16,5 тысяч фунтов стерлингов.

остров Бардси

44-летний фермер Нед и его 45-летняя жена Софи хотели управлять заповедником, фермой и птичьей обсерваторией со своими двумя детьми.

Остров Бардси

Но в первый день Сэм упал вскоре после того, как сошел с лодки, и его пришлось доставить в больницу на вертолете с травмой.

"На острове есть прямая связь с береговой охраной, но море было слишком неспокойным, чтобы за нами могла приплыть лодка, поэтому они послали вертолет", - сказала миссис Шарер.

Нед отпустил жену и детей, а сам остался на острове, но продержался там чуть больше месяца. Он быстро осознал, что задача, стоящая перед ним, была слишком сложной для одного человека, и вернулся в семейный дом в Уэльсе.

"Сэм только недавно выздоровел, но теперь у него на ноге красивый шрам в форме острова. Это замечательный сувенир", - пошутила мать мальчика.

Она сказала, что ее муж обнаружил, что поддержание острова, который ежегодно посещают около 2 тысячи человек, оказалось для него слишком большим делом, и теперь вся семья вернулась домой.

Остров длиной в милю известен как "Остров 20 тысяч Святых" и считается местом последнего пристанища многих паломников.

В настоящее время он славится своей дикой природой и суровыми пейзажами - привлекает тюленей, мэнских буревестников, морских свиней и дельфинов.

В настоящее время управляющие заповедником ищут новых надзирателей для жизни на удаленном острове в течение следующих трех лет.

Помимо зарплаты, приезжим предлагается проживание и коммунальные услуги на острове.

Согласно договору, кандидаты должны быть в хорошей физической форме, чувствовать себя комфортно в изоляции и быть готовыми к отсутствию сотовой связи.

Остров Бардси

"Это удивительная возможность для семьи, которая хочет проводить время вместе и любит приключения. Вы должны быть довольно выносливы, чтобы мириться с погодой и работой… Это, безусловно, был важный опыт", - призналась Софи.

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