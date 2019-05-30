Семья выиграла поездку на идеальный остров, но там разыгралась драма

Семья Шарер из четырех человек, выигравшая в ходе конкурса право жить на прекрасном уединенном острове и получать от этого доход, была вынуждена отказаться от приза в первый же день пребывания на новом месте из-за того, что их 10-летний сын упал на скалы.
Предполагалось, что это станет началом жизни мечты, но все обернулось совсем иначе, пишет The Sun.
Семья Шарер
Семья из четырех человек покинула идиллический остров Бардси у побережья Северного Уэльса всего через несколько часов после приезда, когда их 10-летний сын Сэм пострадал.
Шареры обошла 50 других финалистов, которые также боролись за право провести несколько лет на этом острове и работать там смотрителями за зарплату в 16,5 тысяч фунтов стерлингов.
остров Бардси
44-летний фермер Нед и его 45-летняя жена Софи хотели управлять заповедником, фермой и птичьей обсерваторией со своими двумя детьми.
Остров Бардси
Но в первый день Сэм упал вскоре после того, как сошел с лодки, и его пришлось доставить в больницу на вертолете с травмой.
"На острове есть прямая связь с береговой охраной, но море было слишком неспокойным, чтобы за нами могла приплыть лодка, поэтому они послали вертолет", - сказала миссис Шарер.
Нед отпустил жену и детей, а сам остался на острове, но продержался там чуть больше месяца. Он быстро осознал, что задача, стоящая перед ним, была слишком сложной для одного человека, и вернулся в семейный дом в Уэльсе.
"Сэм только недавно выздоровел, но теперь у него на ноге красивый шрам в форме острова. Это замечательный сувенир", - пошутила мать мальчика.
Она сказала, что ее муж обнаружил, что поддержание острова, который ежегодно посещают около 2 тысячи человек, оказалось для него слишком большим делом, и теперь вся семья вернулась домой.
Остров длиной в милю известен как "Остров 20 тысяч Святых" и считается местом последнего пристанища многих паломников.
В настоящее время он славится своей дикой природой и суровыми пейзажами - привлекает тюленей, мэнских буревестников, морских свиней и дельфинов.
В настоящее время управляющие заповедником ищут новых надзирателей для жизни на удаленном острове в течение следующих трех лет.
Помимо зарплаты, приезжим предлагается проживание и коммунальные услуги на острове.
Согласно договору, кандидаты должны быть в хорошей физической форме, чувствовать себя комфортно в изоляции и быть готовыми к отсутствию сотовой связи.
Остров Бардси
"Это удивительная возможность для семьи, которая хочет проводить время вместе и любит приключения. Вы должны быть довольно выносливы, чтобы мириться с погодой и работой… Это, безусловно, был важный опыт", - призналась Софи.
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