ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Места

Семья выиграла поездку на идеальный остров, но там разыгралась драма

309Читать материал на украинском

Семья Шарер из четырех человек, выигравшая в ходе конкурса право жить на прекрасном уединенном острове и получать от этого доход, была вынуждена отказаться от приза в первый же день пребывания на новом месте из-за того, что их 10-летний сын упал на скалы.

Предполагалось, что это станет началом жизни мечты, но все обернулось совсем иначе, пишет The Sun.

Семья Шарер

Семья Шарер

Семья из четырех человек покинула идиллический остров Бардси у побережья Северного Уэльса всего через несколько часов после приезда, когда их 10-летний сын Сэм пострадал.

Шареры обошла 50 других финалистов, которые также боролись за право провести несколько лет на этом острове и работать там смотрителями за зарплату в 16,5 тысяч фунтов стерлингов.

остров Бардси

остров Бардси

44-летний фермер Нед и его 45-летняя жена Софи хотели управлять заповедником, фермой и птичьей обсерваторией со своими двумя детьми.

Остров Бардси

Остров Бардси

Но в первый день Сэм упал вскоре после того, как сошел с лодки, и его пришлось доставить в больницу на вертолете с травмой.

Семья выиграла поездку на идеальный остров, но там разыгралась драма

"На острове есть прямая связь с береговой охраной, но море было слишком неспокойным, чтобы за нами могла приплыть лодка, поэтому они послали вертолет", - сказала миссис Шарер.

Нед отпустил жену и детей, а сам остался на острове, но продержался там чуть больше месяца. Он быстро осознал, что задача, стоящая перед ним, была слишком сложной для одного человека, и вернулся в семейный дом в Уэльсе.

"Сэм только недавно выздоровел, но теперь у него на ноге красивый шрам в форме острова. Это замечательный сувенир", - пошутила мать мальчика.

Она сказала, что ее муж обнаружил, что поддержание острова, который ежегодно посещают около 2 тысячи человек, оказалось для него слишком большим делом, и теперь вся семья вернулась домой.

Остров длиной в милю известен как "Остров 20 тысяч Святых" и считается местом последнего пристанища многих паломников.

В настоящее время он славится своей дикой природой и суровыми пейзажами - привлекает тюленей, мэнских буревестников, морских свиней и дельфинов.

Семья выиграла поездку на идеальный остров, но там разыгралась драма

В настоящее время управляющие заповедником ищут новых надзирателей для жизни на удаленном острове в течение следующих трех лет.

Помимо зарплаты, приезжим предлагается проживание и коммунальные услуги на острове.

Согласно договору, кандидаты должны быть в хорошей физической форме, чувствовать себя комфортно в изоляции и быть готовыми к отсутствию сотовой связи.

Остров Бардси

Остров Бардси

"Это удивительная возможность для семьи, которая хочет проводить время вместе и любит приключения. Вы должны быть довольно выносливы, чтобы мириться с погодой и работой… Это, безусловно, был важный опыт", - призналась Софи.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-