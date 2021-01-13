Самые популярные морские курорты во время локдауна: цены и правила въезда

Зимний локдаун в Украине может продлиться до 28 февраля, поэтому жители страны задумались о приобретении путевки за границу на морские курорты.

Если болезнь и финансовый кризис не затронули вас, то во время зимнего карантина можно не грустить дома, а, соблюдая меры предосторожности, отправиться на отдых в жаркие страны и провести локдаун 2021-го так, чтобы воспоминания о нем грели еще долго. Председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха рассказал эксклюзивно для OBOZREVATEL, куда, как и за сколько можно полететь отдохнуть из Украины зимой в условиях пандемии.

Как говорит Игорь Голубаха, самыми популярными и доступными направлениями для отдыха у моря остаются Турция и Египет. При этом, тип рекреации в этих странах будет абсолютно разный. Дело в том, что зима в Турции довольно прохладная, поэтому понежиться в водах Средиземного моря в Анталии и Аланье вряд ли удастся, но полюбоваться видами, подышать воздухом и насладиться турецким All inclusive и спа в ближайшее время можно начиная от 17 000 грн за двоих на 7 ночей.

Анталия, Турция. best-tour.od.ua

В Египте наиболее любимыми курортами украинцев остаются Хургада и Шарм-эль-Шейх. Стоимость горячего тура на двоих на 6 ночей стартует от 18 500 грн.

"Никто не завышает цены, просто спрос есть, поэтому самыми доступными, самыми дешевыми остаются курорты Египта. Туда больше всего летает украинцев, и больше всего есть предложений у туроператоров", – отметил эксперт.

Важно отметить, что для въезда как в Турцию, так и в Египет обязательно предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не более чем за 72 часа до вылета. В аэропорту тест обойдется в $30 (примерно 835 гривен).

Хургада, Египет. tsn.ua

Роскошный Дубай также принимает туристов. Здесь точно удастся и покупаться, и насладиться респектабельным отдыхом. Стоимость семидневного тура стартует от 21 500 грн за двоих с перелетом. Отдых в Абу-Даби обойдется минимум в 30 000 грн на двоих. Тест на COVID-19 нужно сделать не более чем за 96 часов перед вылетом. Также по прилету в аэропорту ОАЭ придется пройти повторное тестирование.

"Если говорить о самых дорогих направлениях, то это уютные острова Галапагос, Мальдивские острова и другие, но отдых там на порядок дороже, чем в том же Египте", – добавил председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров.

Так, среди экзотических направлений доступны:

Доминикана – от 65 000 грн за десятидневный тур;

Мальдивы – от 63 000 грн за тур на 8 ночей;

Мексика – от 74 000 грн за тур на 11 ночей;

Занзибар – от 51 000 грн за тур на 7 ночей.

Для путешествия в Доминикану и Мексику результат ПЦР-теста на COVID-19 не требуется. А для въезда в Танзанию (Занзибар) и Мальдивы придется в обязательном порядке предоставить отрицательный результат анализа на английском языке. Соблюдать карантин не нужно ни в одной из этих стран.

Занзибар. deluxe.voyage

Из Киева и других городов Украины в Турцию, Египет, ОАЭ регулярно летают чартерные прямые рейсы. А вот в Доминикану, Мальдивы и Занзибар можно добраться как прямым рейсом из Киева, так и со стыковкой в европейских хабах. В Мексику доступны только перелеты со стыковкой.

Добавим, что в большинстве случаев агентства предлагают туры со включенной медстраховкой, которая покрывает до 90% расходов в случае заболевания коронавирусом.

При этом, ближайшей датой, на которую туроператоры предлагают путевку за границу, является 20 января. Это связано с тем, что после Нового года все массово начали уезжать из Украины, чтобы провести время с пользой.

Канкун, Мексика. blog.apltravel.ua

Как отмечает Игорь Голубаха, карантин и экономический упадок, возникшие на рынке, не стимулируют поездок за границу. "Какой-то всплеск, вызванный локдауном, – я бы не сказал, что есть. Спрос идет по синусоиде: перед Новым годом, когда было непонятно, будет карантин или нет, закроют границы на праздники или нет, до последних двух недель шли вялые продажи, хотя и были привлекательные цены и раннее бронирование", – поясняет он и добавляет, что резкое увеличение спроса началось после известия о том, что границы закрывать не будут. "Люди начали в последний момент бронировать, заказывать отдых и после Нового года. Некоторые даже не успели этого сделать, потому что был дефицит мест и немного поздно обратились к туроператорам. Но сейчас этот пик прошел, уже нет такого ажиотажа", – комментирует Игорь Голубаха то, что путевок на даты локдауна за границу почти не осталось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, можно ли избежать самоизоляции после возвращения из-за границы. Путешествующим рекомендуют выполнить ряд рекомендаций. В частности, по прибытии в Украину сперва нужно сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории.