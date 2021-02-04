Самые инстаграмные места Дубая: опубликован топ-5

Дубай меняется каждый день, поэтому отыскать новые места для ярких снимков сможет даже самый привередливый турист.

Местные жители считают Музей будущего (Museum of the Future) главным символом города. По задумке, он станет витриной новой эры, на экспозициях будут демонстрироваться новейшие изобретения и инновационные проекты, пишет buro247.

Даунтаун – главный туристический район в центре Дубая, поэтому здесь путешественники найдут знаковые достопримечательности и необычные места. Именно в этом районе расположен Бурдж-Халифа – самый высокий небоскреб в мире.

Dubai Mall является еще одной интересной локацией Дубая. Визитной карточкой торгового центра считается водопад с ныряльщиками, но также тут есть множество интересных объектов, которые туристу точно понравятся.

Самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai планируют открыть уже в этом году. Но пока этого не произошло, можно сфотографироваться на фоне колеса, прогуливаясь по пляжу The Beach в районе JBR.

Хатта – идеальное место для тех, кто хочет полюбоваться великолепными видами. Это горное поселение недалеко от Дубая, где можно покататься на велосипеде, пострелять из лука и даже поучаствовать в сборе меда на пчелиной пасеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дубае вводят новые ограничения для туристов. Запланировано закрытие популярных заведений, а также снижение количества постояльцев в гостиницах.