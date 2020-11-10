Предположим, что у вас есть полностью свободный день, вы понятия не имеете, чем заняться и чувствуете непреодолимое желание отправиться в какое-то новое место. Тогда погнали в Самбор - по-домашнему уютное, интересное и комфортное местечко. Вы быстро преодолеете свой маршрут, ведь Львов и Самбор теперь соединены качественной дорогой, 40 минут которой пройдут незаметно. Так что, какой он этот Самбор?

Прежде всего стоит отметить возраст этого города - первое летописное упоминание датируется 1241 годом, что позволяет ему считаться старше Львова. Через полторы сотни лет здесь построили ратушу, однако спустя столетие ее уничтожил пожар. Главное здание города восстанавливали несколько раз, а в конце XIX века на ратушной башни вмонтировали специальные часы, приобретенные в Праге. Как это часто бывает теперь - ратуша является удобной смотровой площадкой. Самбор город небольшой, поэтому готовьте свои ладони - там точно поместятся все городские пейзажи.

В мире существует не так уж много вещей, которые сложно воспроизвести, скопировать или придумать заменитель. Однако ничто не сможет передать звук органного эхо. Самборский костел святого Станислава и монастырь бернардинцев - идеальное место для того, чтобы ваши уши почувствовали истинное наслаждение. Что там уши - звук органа пронизывает насквозь и действительно может коснуться души. Тем более, что в Самборском костеле, который адаптирован под концертный зал органной музыки, эхо органа длится в течение шести с половиной секунд.

Неподалеку расположена еще одна особая постройка - церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В ней сохранено две реликвии: Самборскую чудотворную икону Пресвятой Богородицы и частицы мощей святого Валентина. Можно верить в это или подвергать сомнениям, но люди говорят, что икону Богородицы написал сам евангелист Лука. Историческую ценность другой реликвии подтверждает документ Папы Римского середины XVIII века. 14 февраля - особый день для церкви, ведь именно тогда мощи святого Валентина выставляют на тетраподе для почитания.

Нередко энтузиазм и альтруизм - это те человеческие черты, препятствующие упадку и забвению. Взять к примеру, самборский музей "Бойковщина", который посвящен этнографической группе украинцев, называемых бойками. Местный музей, созданный при обществе, почувствовал на себе все побочные эффекты советской власти, однако в начале девяностых пережил свое второе рождение. Среди экспонатов музея - бойковские одежда и вышивка, реликвии времен ЗУНР, ОУН и УПА и даже воссозданая "крыивка".

Самбор стал городом, который вдохновлял и был отправной точкой для многих выдающихся фигур. Среди ярких представителей - легендарный режиссер, актер и драматург Лесь Курбас. В Самборе можно посетить дом, где появился на свет известный театральный деятель. Интерьер и музейные экспонаты перенесут вас в прошлое, помогут почувствовать атмосферу эпохи и ближе познакомиться с фигурой гениального украинца, которого расстреляли советы в урочище Сандармох.

В Самборе вы найдете много интересных мест и отметите для себя особый микс зданий - новые сооружения уживаются на общей территории с древними постройками. Традиционно для наших реалий это не всегда выглядит идеально, однако не является тем, что может отпугивать. Тем более, что определенные недостатки маскируются уютными и комфортными парками и зеленью. Самбор действительно стоит того, чтобы посетить его и почувствовать ритм этого города. Путешествуйте, открывайте новые места, наслаждайтесь, черпайте энергию и подписывайтесь на Blog360!