Вы интересуетесь историей и мечтаете совершить путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси? Вам любите открывать для себя новые факты о жизни наших предков?

Если да, предлагаем вам пять интересных фактов о Киевской Руси.

1. Могущественное средневековое государство Киевская Русь. Киевская Русь – одно из величайших государств Средневековья, существовавшее в ІХ- XIII веках. В период расцвета Киевская Русь объединяла земли от Карпатских гор до реки Волга, от Балтийского до Черного морей. Центром ее был Киев, один из крупнейших городов Европы - примерно в пятьдесят раз больше Лондона и в десять раз - Парижа. На начало XIII в. население Киева составляло около 50 000 жителей, тогда как в Лондоне в те времена проживало около 20 000 человек. Киев славился как крупный торговый и ремесленный центр.

2. Правителями Киевской Руси были князья, ведущие род от Рюрика. Одними из самых выдающихся князей были: князь Святослав Храбрый (правил с 945 г.. по 972 г.), который значительно расширил территорию государства; Владимир Великий (правил с 980 гг. до 1015 гг.), который в 988 году крестил Русь; и его сын Ярослав Мудрый (правил до 1054 г.), который был высокообразованным человеком и заботился об образовании и культуре своего народа.

3. Женщина-правительница Руси. В 945-962 годах государством правила женщина – княгиня Ольга, ставшая первой женщиной-правительницей Руси. Княгиня Ольга была очень мудрой женщиной и успешно руководила государством.

4. Международные отношения. Древний Киев имел широкие дипломатические связи. Здесь были посольства: Папы Римского, немецкое, франков, венгров. Кровь киевских князей влилась во много правящих династий Европы: Польши, Норвегии, Византии, Франции, Германии, Венгрии, Швеции, Англии.

5. Законы в Киевской Руси. Первым сводом законов, регламентирующим внутригосударственные отношения в Киевской Руси была "Русская правда" (XI в.), который по праву считается предшественником уголовного кодекса. В ней не было предусмотрено смертной казни, даже убийство каралось "гривной", то есть возмещением в денежной форме.

Если вам интересны не "сухие" факты из учебников, если вы предпочитаете воочию увидеть жизнь в Средневековье и сделать собственные исторические открытия, приезжайте в Древний Киев в "Парке Киевская Русь" (что под Киевом) и узнайте, как в действительности выглядела столица Украины тысячу лет назад!

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") расположен в Киевской области в экологически чистом месте, в окружении лесов. На территории более 20 га на основе знаний современной науки, в своем реальном размере воспроизводится Киев V-XIII веков в пределах его исторического центра, известного как Детинец или Град Владимира. Здесь также возрождаются атмосфера и дух той славной эпохи. Кроме шедевров средневекового зодчества, на территории есть музеи и экспозиции. В Княжестве возрождаются традиционные боевые искусства: средневековый бой, верховая стрельба из лука и джигитовка.

Здесь можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников "Князь Владимир". Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

В Древнем Киеве в выходные и в праздничные дни проводятся фестивали исторической реконструкции, международные соревнования по древних боевых искусств, отмечаются традиционные украинские праздники.

Вот перечень наиболее интересных исторических и спортивных мероприятий, которые пройдут в Княжестве Киевская Русь в 2020 году:

16-17 мая - Открытый Чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука "Скифы I"

23-24 мая - Чемпионат Украины по средневековому бою "Зов героев"

5 июня (начало в 22:00) - Спектакль-шоу "Император Колизея"

6-8 июня - Празднование Троицы в Древнем Киеве

13-14 июня - Международный чемпионат по верховой стрельбе из лука "Киевская Русь" на кубок князя Владимира

6-7 июля - Вечерняя программа Ивана Купала

11-12 июля - Ивана Купала. Шоу-программа

25-26 июля - День Крещения Киевской Руси

8-9 августа - Конно-исторический фестиваль "Былины Древнего Киева"

15-16 августа - ХХ ІІІ Международный фестиваль национальных воинских и традиционных культур "Казацкий Спас" имени Анатолия Ермака

22-24 августа - Празднование Дня Независимости Украины

18-20 сентября - Кубок мира по средневековому бою "Зов героев"

3-4 октября - Международный фестиваль конно-трюкового искусства "Кентавры IІ"

14 октября - Празднование Покровы и Дня Защитника Украины.

16-18 октября - Праздник Покровы. Открытый Чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука "Скифы II"

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Маршрутки курсируют в выходные и праздничные дни от ст.метро "Выдубичи", согласно расписанию на сайте.