Пустые пляжи и прозрачная вода: как сейчас выглядят популярные курорты у Азовского моря. Фото

Счастливцево, Кирилловка, Бирючий остров – обычно к середине июня на этих курортах Азова яблоку негде упасть, но в этом году из-за пандемии COVID-19 они пока пустуют.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку фотографий и видео, которыми отдыхающие делятся у себя в Instagram.

В селе Счастливцево практически безлюдно. Пляжи пустые и чистые. Вода прозрачная, без мусора.

Instagram Андрея Мосола

Instagram Татьяны Ловчиковой

Instagram Александры Николенко

Несмотря на развитую инфраструктуру, практически нет туристов и в Кирилловке. Отели, базы отдыха и автомобильные кемпинги не заполнены даже на треть. Рынки работают в полсилы, и пляжных торговцев мороженым, кукурузой или напитками также не видать.

Instagram Романа Колесника

Instagram Вячеслава Колотухина

Instagram Романа Колесника

Курорт Бирючий остров, который в последние годы пользовался большой популярностью среди украинских туристов, тоже пока не может похвастаться большим количеством гостей.

Instagram Маши Холодзинской

Instagram Яны Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине срывается курортный сезон.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько стоит отдых на курортах Азовского моря.