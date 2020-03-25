После коронавируса: когда снова можно будет путешествовать

#Aviasales.ua о ситуации в мире Из-за эпидемии коронавируса многие страны ввели жесткие ограничения на пассажирские перевозки по всему миру. Люди задаются вопросом – когда все это кончится и жизнь вернется в привычное русло?

Точных прогнозов – сколько именно продлится эпидемия коронавируса, которая охватила мир, не может дать никто. Соответственно, невозможно назвать точную дату окончания международного карантина.

Как сейчас?

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Украина официально закрыла небо, а также границы для иностранцев с 17 марта до 3 апреля.

При этом власти все чаще упоминают, что карантин следует продлить. По неофициальной информации, речь о середине или о конце апреля.

Евросоюз официально закрыл границы Шенгенской зоны до середины апреля, но в случае необходимости это решение тоже могут продлить.

Что потом?

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Исходя из опыта предыдущих пандемий, эпидемиологи признают, что времени для завершения эпидемии понадобится немало.

В частности, Немецкий Институт Роберта Коха прогнозирует, что затухание болезни произойдет года через два. Все это время вспышки будут чередоваться с затуханием. Но именно столько времени нужно, чтобы у человечества выработался естественный групповой иммунитет.

На разработку и повсеместное внедрение вакцины понадобится не менее года, сообщает ВВС.

Неужели так долго?

Несмотря на все эти данные, очевидно также, что даже развитые экономики западных стран не выдержат тотального карантина все это время.

Если полный запрет на авиасообщение и строгий карантин продлится до конца мая, это обанкротит большинство авиакомпаний мира, прогнозирует сиднейская консалтинговая компания Авиационный центр CAPA.

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Не говоря уже о туристических агентствах, отелях, ресторанах и прочих видов бизнеса, завязанных на туризме и поездках.

Так что ограничения придется снимать или хотя бы ослаблять в ближайшие месяцы.

Эпидемиологи подчеркивают, что цель карантина – не ликвидировать болезнь, а лишь сгладить всплеск числа заболевших.

Без карантина болезнь будет распространяться стремительно и хаотично, так что больницам будет сложнее справиться с таким потоком пациентов.

Благодаря ограничениям коронавирус будет распространяться постепенно и время от времени затухать. К примеру, эпидемиологи допускают, что в летнее время агрессивность вируса пойдет на спад.

Все это позволяет предположить, что, даже если коронавирус официально победить не удастся, карантинные меры, а вместе с ними и ограничения на перевозки пассажиров будут снимать.

Так что есть все шансы, что уже летом путешествия можно будет возобновить.

При этом, разумеется, важно будет особенно заботиться о своем здоровье, следить за гигиеной, запасаться дезинфекторами и соблюдать социальною дистанцию.

Впрочем, даже карантин – не повод предаваться унынию. Как коротать время с пользой и удовольствием при этом, соблюдая меры безопасности, советует aviasales.ua.

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