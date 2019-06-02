Португалия: очень странные местные блюда, которые обязательно нужно попробовать

Традиционная португальская кухня, как правило, очень простая. Но кроме привычных способов приготовления рыбы, мяса и овощей, португальцы могут похвастаться и оригинальными рецептами блюд, вид и состав которых повергают в шок неподготовленных туристов.

Мы рассказываем, какие кушанья Португалии обязательно стоит попробовать хотя бы раз в жизни.

Кабидела

Кабидела, которую также называют "Арроз де Кабидела" - это оригинальное блюдо, традиционное для севера Португалии, хотя его можно найти в меню многих ресторанов по всей стране. Своеобразная рисовая каша с кроликом или курицев, которая имеет специфический нюанс – ингредиенты тушаться в крови.

После того, как животное убито, его подвешивают над кастрюлей, и кровь, которая стекает, используется для как основа для "Арроз де Кабидела". Это довольно питательное блюдо, в соусе обычно содержится уксус, поэтому она имеет кислый вкус.

Кабидела

Буррас Ассадас

Это блюдо из свинины, но необычным его делает та часть туши, которую используют при его приготовлении. Буррас Ассадас готовят из челюстной кости свиньи, поэтому будьте готовы к непривычному зрелищу, когда вам подадут это кушанье в ресторане.

Каракойс

Это привычное для сельской части Португалии блюдо из улиток, которых собирают с мая по сентябрь. Кафе и рестораны по всей стране вывешивают таблички "Há caracóis", когда наступает сезон португальских улиток.

Мараньо

Маранхо да Серта или Мараньо - это блюдо из козьего мяса, риса, ветчины, вина, трав и специй, которыми нафарширован желудок козы.

Мараньо

Фаллические кексы

Кондитерские изделия в форме мужских половых органов невероятно популярны в Португалии, их можно найти в Амаранте на севере страны, а также в Калдаш-да-Раинья, небольшом городке к северу от Лиссабона.

В Амаранте традиция фаллических кексов своими корнями уходит в 13 век. Когда в городе проходит фестиваль Сан-Гонсалу (в июне) мужчины раздают эти кексы в форме пенисов местным женщинам, которые им интересны.

Фаллический кекс

Курато

Это блюдо из свиной кожи, в котором много чеснока, белого вина и специй. Заготовка обжаривается на сковороде или на гриле и кладется на хлеб. Обычно "Курато" подают с холодным пивом.

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