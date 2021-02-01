Популярная среди украинских туристов страна открылась для въезда: правила

С 1 февраля свои границы для туристов откроет еще одна страна – Грузия. Известно, что с середины марта она оставалась закрытой для регулярных рейсов из других стран.

Решение открыть свои границы для путешественников откладывалось несколько раз из-за новых волн пандемии коронавируса. В ближайшее время чиновники решат, какими именно будут правила въезда в страну. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что туристы по прибытию в Грузию должны иметь при себе справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус.

"Тем, кто сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут предоставить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", – объяснил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Также в материале говорится, что большинство туристических фирм пока не формируют туры в Грузию. Они объясняют это тем, что необходимо дождаться конкретно озвученных правил въезда и возобновления авиарейсов.

На сайте нескольких компаний уже появились приблизительные цены, а также даты въезда – с июня 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об особенностях отдыха в Грузии. Украинка Елена Худенко уже несколько лет живет в этой стране и поделилась подробностями.