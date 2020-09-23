Погода в Турции и Египте: где лучше отдохнуть в октябре 2020 года

В Украине сезон отпусков подходит к концу, но на зарубежных курортах солнечная и теплая погода еще продлится. В октябре можно будет отправиться за границу, чтобы отдохнуть по-летнему.

Для украинцев наиболее популярными для отдыха являются Турция и Египет. OBOZREVATEL предлагает узнать, какая погода будет на курортах в октябре 2020 года.

Турция

По прогнозу синоптиков, погода в Кемере в октябре этого года будет по-настоящему летней. Днем ожидается до +30 градусов, ночью +15. При этом температура воды в Средиземном море будет выше 20 градусов тепла. Обильных осадков не предвидится. Погода испортится только к концу месяца, когда будет ощущаться приближение "низкого" сезона.

На другом популярном курорте в Измире на берегу Эгейского моря средняя температура днем ожидается в пределах +24 градуса, ночью до +17. Вода в море прогреется до 21 градуса тепла. Отметим, что обычно количество осадков в октябре не более 20 мм, а количество солнечных часов не менее девяти.

Египет

В Шарм-эль-Шейхе погода в октябре будет жаркой, но комфортной. По прогнозу метеорологов, днем столбики термометров в среднем будут показывать +30 градусов, а ночь температура воздуха не упадет ниже +20 градусов. При этом Красное море прогреется до 27 градусов тепла. Осадков на Синайском полуострове в год выпадает очень мало, так что дождей на курорте не предвидится.

Октябрь в Хургаде прогнозируется теплым, но без летнего зноя. Днем температура воздух в среднем будет выше 30 градусов тепла, ночью не ниже +20, без значительных осадков (не более 2 мм). Красное море прогреется до +26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды на осень-2020 в Украине.