Погода на август в Турции и Египте: где будет лучше всего позагорать

В августе 2020 года в украинцев продолжается сезон отпусков. Правда, из-за ливней и штормов некоторые курорты Украины затопило, а берега морей заполонили медузами, поэтому более благоприятными для отдыха считаются заграничные.

Наиболее популярными из них являются курорты Турции и Египта. OBOZREVATEL предлагает узнать, какая погода будет встречать туристов в этих странах в последний месяц лета 2020.

Турция

На средиземноморских курортах Турции жара, установившаяся к этому уикенду со вредной дневной температурой +32°C, сменится жарой. По данным прогноза Главного управления метеорологии страны, к 5 августа курорты накроет настоящее августовское пекло – не менее +36°C.

Такая сильнейшая жара распространится на все соседние средиземноморские курорты Анталии – Кемер, Бельдиби, Белек, Сид, а также Аланью. При этом влажность воздуха тоже будет довольно высокой – на уровне 75%, а это означает, что даже 30-градусная жара будет ощущаться как 40-градусная. Несмотря на наличие облаков, УФ-индекс прогнозируется на уровне 10, что является очень высоким показателем – в таком случае туристам не рекомендуется оставаться на открытом воздухе без крема от загара.

В августе курорты Турции накроет жара в не менее +36°C

Вода на пляжах этих курортов прогреется до рекордных +30°C. Ночь также особой прохлады приносить не будет – воздух не охладиться ниже +27... +28°C.

Египет

В эту жаркую страну лучше ехать зимой, поздней осенью или ранней весной, когда погода больше располагает к комфортному отдыху. Тогда как в августе стоит готовиться к агрессивному солнцу и средней температуре выше +30°С.

Хургада: средняя температура воздуха днем – +33°С, ночью – +26°С, средняя температура води – +27°С.

Шарм-эль-Шейх: средняя температура воздуха днем – +35°С, ночью – +27°С, средняя температура води – +28°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года в Украине будет жаркая погода – ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.