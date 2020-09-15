Под Киевом пройдут средневековые баталии

19 и 20 сентября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет самое зрелищное мероприятие осени – Фестиваль средневекового боя "Зов героев". Отважные рыцари в тяжелых доспехах, настоящие боевые мечи и топоры, флаги и щиты с гербами, а главное – отвага, мужество и романтика Средневековья ждут Вас!

19 и 20 сентября в Древний Киев со всей Украины съедутся лучшие спортсмены-бойцы, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать сильнейшего.

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире, и особенно в Украине. Ведь он сочетает в себе невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

Напомним, что бойцы Сборной Украины по средневековому бою – многократные чемпионы мира. Соорганизатор соревнований – Всеукраинская федерация средневекового боя.

Соревнования будут проходить по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков "щит-меч" и групповых боев "5 на 5". Спортсмены наденут тяжелые металлические доспехи и покажут свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, сделанным по историческим образцам. Это не постановочные сражения, здесь все по-настоящему!

В перерывах между боями гостей ждет развлекательная программа на историческую тематику, конно-трюковые выступления, древнеславянские забавы, хороводы, флэш-мобы, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Кульминацией программы станет вечерняя шоу программа с огненными спецэффектами и стрельбой из огромного средневекового метательного орудия – требушета – пылающими ядрами.

А самое главное, что соревнования пройдут в уникальном месте – настоящем, живом средневековом городе – Древнем Киеве Х века. Гости воочию увидят, каким был Киев тысячу лет назад, и какой на самом деле была жизнь наших предков во времена Средневековья.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Узнать больше о жизни наших предков можно посетив музеи и экспозиции.

На Княжеской конюшне можно познакомиться с лошадьми редких древних пород, собранных из разных уголков мира. Опытные коневоды-инструкторы расскажут об истории и особенностях пород. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними. Желающие могут совершить прогулку верхом или в экипаже. В средневековом тире научат метко стрелять из лука и метать ножи и топоры, а на монетном дворе – чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой оригинального травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров гостей ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло". А детей ждет яркий и безопасный куб-лабиринт "Мышеловка".

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

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