Под Киевом пройдет грандиозное празднование Покровы

Мария Шевчук Места 12:20, 12.10.2020

14, 17 и 18 октября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет масштабное и зрелищное празднование Покровы и Дня защитника Украины. Гостей ждет яркая шоу-программа на историческую тематику с конно-трюковыми выступлениями, древнеславянскими забавами и мастер-классами. А еще: прогулки на лошадях, музеи и экспозиции, вкуснейшие блюда с костра и много интересного из жизни настоящего, живого средневекового города .

В Украине издавна особо почитали праздник Покровы. Зародился он в Х веке, во времена Киевской Руси и связан со спасением византийцев, которых укрыла "покровом" Богородица в Царьграде (Константинополе). Позже 14 октября стали отмечать еще и День украинского казачества. А с 2015 года этот день стал государственным праздником – Днем защитника Украины.

Приехав в Древний Киев 14, 17 и 18 октября, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси, во времена, когда зарождалась слава нашей державы, формировался и закалялся боевой дух былинных богатырей – защитников нашей страны.

Гости Княжества попадут в настоящий, живой средневековый город – Киев – столицу Киевской Руси времен ее рассвета. Ведь здесь на территории более 25 га воссоздается Киев V-ХIII веков в реальном масштабе, с полной исторической достоверностью, а также возрождается атмосфера Киевской Руси. Гости Древнего Киева увидят шедевры средневекового зодчества и смогут посетить музеи и экспозиции.

В эти дни пройдет зрелищная театрализованная программа на историческую тематику с участием былинных богатырей и лошадей редких древних пород.

Откроет праздничную программу в 13:30 торжественный парад знамен князей Киевской Руси с выездом конной дружины и приветствием самого князя киевского Владимира Великого. Затем гостей пригласят принять участие в торжественном крестном ходе к воссозданной Васильевской церкви Х века, где пройдет праздничный молебен за Украину. После богослужения посетители смогут насладиться интерьером средневекового деревянного храма и поставить свечу за родных и близких.

Настоящим подарком к празднику от конно-каскадерского театра Древнего Киева станут Рыцарский турнир из семи этапов с использованием различных видов средневекового оружия, а также премьера представления "Восточный рынок". Гости будут поражены ярким шоу с элементами средневековых боев и головокружительными трюками в исполнении лучших украинских конных каскадеров в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород.

До самого вечера посетителей ждет яркий калейдоскоп средневековых забав. Гости будут не просто наблюдать за действом, но и смогут принять участие в веселых играх и конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

Одно из чудес Древнего Киева – "живая" коллекция лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в конюшне Древнего Киева. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними и даже совершить конную прогулку верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве каждый ощутит себя настоящим жителем Киевской Руси. В средневековом тире гости научатся стрелять из лука и метать ножи, а на княжеском монетном дворе – чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной гости облачатся в наряды времен Киевской Руси и смогут устроить незабываемую фотосессию.

В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного настоя можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров гостей ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло".

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00. * В программе возможны изменения.

Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

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