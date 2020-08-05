Пляжи в Кирилловке заполнили медузы: жалят прямо в лицо. Видео

Алексей Титофф Места 09:56, 5.08.2020 Обновлено: 10:02, 5.08.2020

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошло природное ЧП: медузы буквально заполонили побережье, из-за чего практически невозможно войти в море.

Видео с огромным наплывом медуз опубликовали в сети. Морские обитатели заполонили побережье на Федотовой косе и острове Бирючий.

На показанных видео можно увидеть, что отдыхающим приходится пробираться сквозь полчища медуз, которых прибило к берегу.

На YouTube-канале автора DimAnTravel говорится, что нырять в воду с берега невозможно, ведь повсюду медузы.

"Вчера мне они жалили лицо и больше теперь нырять не хочется. Поэтому люди в основном под берегом", – отмечено на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном поселке Кирилловка после штормов море очистилось от медуз, но морские обитатели снова вернулись и начали портить отдых.

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