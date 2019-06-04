Пер-Лашез: Oxxxymiron показал, как отдыхает в Париже

Известный российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) поделился фотографией с необычного места в Париже.

На своей странице в социальной сети Instagram музыкант показал фото с кладбища Пер-Лашез, где находятся могилы знаменитых людей Франции.

Отметим, Пер-Лашез (Восточное кладбище) расположено на востоке французской столицы. Считается самым большим кладбищем Парижа и одним из наиболее масштабных музеев надгробной культуры. Его площадь составляет 48 гектаров.

Здесь находятся могилы выдающихся людей Франции – бывшего главы государства Адольфа Тьера, поэта Гийома Аполлинера, певца Ивана Монтана, Жан-Баптиста Мольера, певицы Эдит Пиаф, писателя Оскара Уальда, вокалиста The Doors Джимми Морриса и других личностей.

К слову, Oxxxymiron – популярный российский рэпер, выступающий в жанре грайм и фристайл. Популярность музыканту принес альбом "Горгород" и участие в проекте Versus Battle. Наиболее резонансные выступления – баттл с "Гнойным" (Вячеслав Машнов), в котором он потерпел разгромное поражение 5:0 и словесный бой с мировой звездой баттл-рэпа Dizaster в Лос-Анджелесе, где россиянин одержал победу над своим визави.

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