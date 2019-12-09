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9 декабря • обновлено в 08:42
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"Скоро не будет!" Одно из 7 чудес Украины оказалось на грани исчезновения

3.1т
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Катастрофическое обмеление озера Свитязь на Волыни может привести к полному исчезновению этого уникального водоема, одного из 7 природных чудес Украины.

"Если ничего не делать, если так же по 10 метров будет падать вода, то озера там скоро не будет", – такой неутешительный прогноз дал эколог Александр Соколенко в эфире ObozTV.

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По словам Соколенко, озеро должны обследовать специалисты – только они смогут определить точные причины высыхания Свитязя и, соответственно, предложить меры по его спасению.

"Сейчас мы можем говорить только о каких-то предполагаемых причинах. Оснований для обмеления озера немало. Это и Хотиславский карьер, который отбирает воду. И плантации голубики, которые отбирают грунтовые воды на окружающих территориях. В не очень хорошем состоянии находится дренажная система вокруг озера, которая тоже может способствовать чрезмерному уходу воды", – перечислил он угрозы.

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Эколог обратил внимание на высокие темпы обмеления Свитязя и предположил, что там могут быть и другие, локальные проблемы.

"Без обследования специалистами мы не можем сказать предметно, что происходит и что с этим делать", – подчеркнул Соколенко.

Однако, констатировал он, если ничего не предпринимать, то Свитязь "либо совсем потеряет воду, либо она вытечет до какого-то определенного предела".

Озеро Свитязь катастрофически обмелело

Озеро Свитязь катастрофически обмелело

Facebook / Леонід Климович

Как сообщал OBOZREVATEL, резкое обмеление озера Свитязь началось еще в июле 2019 года – тогда вода отошла от берега на десятки метров. В октябре был зафиксирован самый низкий уровень воды в Свитязе в этом году.

Свитязь входит в группу знаменитых Шацких озер. Это самое глубокое и крупнейшее по площади озеро карстового происхождения в Украине. В 2010 году оно было признано одним из 7 природных чудес Украины. Сейчас на сайте президента размещена петиция с призывом спасти озеро Свитязь.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Александр Соколенко
Место
Украина
Теги
экологическая катастрофа Экология
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Первое чудо света у ка-к-лов это ,кастрюляголовые обезьяны, они занесены в красную книгу зверей.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скоро усраины не будет ,аминь.
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Хо Хол
Хо Хол
Давайте лучше про крымские водоемы))) Такие новости не интересно читать)
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Нож Всвину
Нож Всвину
Хо Хол, это карма вислоухим в ответку за Крым.
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