Отпуск 2020: как и где отдыхают украинские звезды во время карантина
Где отдыхают украинские звезды летом-2020. Коллаж
Несмотря на то, что границы многих стран для украинцев по-прежнему остаются закрытыми, сезон отпусков находится в стадии разгара. Звезды – не исключение и в июле многие из них отправились на отдых.
Некоторые из них улетели на курорты за границу в страны, которые открыты для украинских граждан, другие – изучают отечественные локации. О том, как и где отдыхают украинские знаменитости этим летом – читайте в материале OBOZREVATEL.
Настя Каменских
Настя Каменских в Турции Instagram Насти Каменских
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, решилась отправиться на летний отпуск за границу. Звезда выбрала для отдыха солнечную Анталию в Турции и уже успела поделиться первыми фотографиями.
NK отдыхает в Турции Instagram Каменских
На личной странице артистки в Instagram появились живописные снимки. Интересно, что судя по фото, артистка отправилась в отпуск без своего супруга Потапа – он не фигурирует ни на одном фото с Настей, и пока она постит в сети свои снимки, Потап публикует изображения из Киева.
Каменских улетела отдыхать в Турцию Instagram Насти Каменских
Джамала
"Золотой" голос Украины Джамала также выбрала Турция для семейного отдыха. Артистка вместе с мужем и детьми отправились в Мармарис, откуда радуют поклонников своими яркими снимками.
Джамала с семьей отправилась в Турцию Instagram Джамалы
Отметим, недавно Джамала стала мамой во второй раз. Малыш, которому исполнилось всего полтора месяца, улетел в Турцию вместе со звездной мамой. Старшему сыну Джамалы Эмиру-Рахману весной исполнилось 2 года.
Владимир Остапчук
Украинский ведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк побывали на отдыхе в Турции. Для романтического отпуска они выбрали курортную зону Бодрум.
Остапчук уехал с возлюбленной в Бодруме Instagram
Влюбленные рассказали, что одним из основных плюсов отдыха в период пандемии стало отсутствие огромного количества людей на пляжах – отели пока не организовывают полное заселение.
Ирина Федишин
Украинская певица Ирина Федишин вместе со своим супругом Виталием Човныком и сыновьями поехали на отдых в Карпаты. На своей странице в Instagram исполнительница поделилась красочными фото, отметив, что они вместе с семьей наслаждаются природой, купаются в чанах и катаются на велосипедах.
Ирина Федишин отдыхала в Карпатах Instagram Ирины Федишин
Спустя несколько недель Ирина с мужем отправились и за границу – в Болгарию. Причиной второго отпуска стала годовщина их отношений – пара вместе уже 14 лет.
Федишин с мужем отправились в Болгарию Instagram Ирины Федишин
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Возлюбленные отправились отмечать 32-летие Дантеса в солнечную Одессу. Компанию Наде и Вове составили близкие друзья пары. Ребята посетили популярные гастрономические места в городе и отправились на яхте в море.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Черном море Instagram Доофеевой
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов еще в начале мая начали исследовать Киевщину. Так, вместе с маленьким сыном ведущие ездили в село Витачев и Ржищев. А недавно паре полюбился новый вид отдыха – плавание на яхте по Днепру.
Осадчая с семьей проводит время в Украине Instagram Кати Осадчей
"Мы с семьей уже объездили окраины Киева. И у нас впереди новые горизонты", – поделилась планами на будущее телеведущая.
Дмитрий Комаров и Олександра Кучеренко
Недавно Дмитрий Комаров отмечал свой 37-й день рождения. В честь этого его молодая жена, модель Александра Кучеренко, сделала телеведущему приятный подарок. Девушка презентовала Дмитрию авиабилеты и супруги впервые за месяцы самоизоляции отправились в путешествие – пара улетела в Одессу.
Комаров и Кучеренко отдохнули в Одессе Instagram Александры Кучеренко
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Макс Барских
Известный певец и завидный холостяк Макс Барских выбрал для летнего релакса Одессу. Этот город является самым популярным местом отдыха украинцев летом 2020 года. Помимо прочих развлечений, Макс с друзьями покатался на "банане", лаконично подписав фото "вкус лета".
Артист оторвался с друзьями в Одессе Instagram Макса Барских
Maruv
Этим летом Maruv вместе со своей командой отправилась на "маленькое Бали" в пределах Украины. Именно так называют один из курортных комплексов под Одессой.
Maruv провела отдых в Одесской области Instagram Maruv
"Для меня это место, где можно отдохнуть душой, наполниться вдохновением и жизненной силой", – прокомментировала отдых певица.
Maruv выбрала для себя и своего коллектива сельскую местность со всеми удобствами, бассейном, видом на море, медитациями и веганской едой.
Tayanna
Артистка Таня Решетняк, она же Tayanna, всем видам отдыха предпочитает активный.
Артистка отдыхает вместе с сыном в Николаевской области Instagram Tayanna
“Лежать на пляже и ничего не делать – не для меня", – признается звезда.
Татьяна вместе с сыном осваивают рафтинг в Мигее (Николаевская область). А еще в киевском Гидропарке певица освоила серфинг на речной волне, который стал для нее хобби этим летом.
Как писал OBOZREVATEL, популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области 27 июля затопило из-за сильных ливней и шторма. Под водой оказались турбазы и парковки.