Отпуск 2020: как и где отдыхают украинские звезды во время карантина

Несмотря на то, что границы многих стран для украинцев по-прежнему остаются закрытыми, сезон отпусков находится в стадии разгара. Звезды – не исключение и в июле многие из них отправились на отдых.

Некоторые из них улетели на курорты за границу в страны, которые открыты для украинских граждан, другие – изучают отечественные локации. О том, как и где отдыхают украинские знаменитости этим летом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Настя Каменских

Настя Каменских в Турции Instagram Насти Каменских

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, решилась отправиться на летний отпуск за границу. Звезда выбрала для отдыха солнечную Анталию в Турции и уже успела поделиться первыми фотографиями.

NK отдыхает в Турции Instagram Каменских

На личной странице артистки в Instagram появились живописные снимки. Интересно, что судя по фото, артистка отправилась в отпуск без своего супруга Потапа – он не фигурирует ни на одном фото с Настей, и пока она постит в сети свои снимки, Потап публикует изображения из Киева.

Каменских улетела отдыхать в Турцию Instagram Насти Каменских

Джамала

"Золотой" голос Украины Джамала также выбрала Турция для семейного отдыха. Артистка вместе с мужем и детьми отправились в Мармарис, откуда радуют поклонников своими яркими снимками.

Джамала с семьей отправилась в Турцию Instagram Джамалы

Отметим, недавно Джамала стала мамой во второй раз. Малыш, которому исполнилось всего полтора месяца, улетел в Турцию вместе со звездной мамой. Старшему сыну Джамалы Эмиру-Рахману весной исполнилось 2 года.

Владимир Остапчук

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк побывали на отдыхе в Турции. Для романтического отпуска они выбрали курортную зону Бодрум.

Остапчук уехал с возлюбленной в Бодруме Instagram

Влюбленные рассказали, что одним из основных плюсов отдыха в период пандемии стало отсутствие огромного количества людей на пляжах – отели пока не организовывают полное заселение.

Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин вместе со своим супругом Виталием Човныком и сыновьями поехали на отдых в Карпаты. На своей странице в Instagram исполнительница поделилась красочными фото, отметив, что они вместе с семьей наслаждаются природой, купаются в чанах и катаются на велосипедах.

Ирина Федишин отдыхала в Карпатах Instagram Ирины Федишин

Спустя несколько недель Ирина с мужем отправились и за границу – в Болгарию. Причиной второго отпуска стала годовщина их отношений – пара вместе уже 14 лет.

Федишин с мужем отправились в Болгарию Instagram Ирины Федишин

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Возлюбленные отправились отмечать 32-летие Дантеса в солнечную Одессу. Компанию Наде и Вове составили близкие друзья пары. Ребята посетили популярные гастрономические места в городе и отправились на яхте в море.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Черном море Instagram Доофеевой

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов еще в начале мая начали исследовать Киевщину. Так, вместе с маленьким сыном ведущие ездили в село Витачев и Ржищев. А недавно паре полюбился новый вид отдыха – плавание на яхте по Днепру.

Осадчая с семьей проводит время в Украине Instagram Кати Осадчей

"Мы с семьей уже объездили окраины Киева. И у нас впереди новые горизонты", – поделилась планами на будущее телеведущая.

Дмитрий Комаров и Олександра Кучеренко

Недавно Дмитрий Комаров отмечал свой 37-й день рождения. В честь этого его молодая жена, модель Александра Кучеренко, сделала телеведущему приятный подарок. Девушка презентовала Дмитрию авиабилеты и супруги впервые за месяцы самоизоляции отправились в путешествие – пара улетела в Одессу.

Комаров и Кучеренко отдохнули в Одессе Instagram Александры Кучеренко

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Макс Барских

Известный певец и завидный холостяк Макс Барских выбрал для летнего релакса Одессу. Этот город является самым популярным местом отдыха украинцев летом 2020 года. Помимо прочих развлечений, Макс с друзьями покатался на "банане", лаконично подписав фото "вкус лета".

Артист оторвался с друзьями в Одессе Instagram Макса Барских

Maruv

Этим летом Maruv вместе со своей командой отправилась на "маленькое Бали" в пределах Украины. Именно так называют один из курортных комплексов под Одессой.

Maruv провела отдых в Одесской области Instagram Maruv

"Для меня это место, где можно отдохнуть душой, наполниться вдохновением и жизненной силой", – прокомментировала отдых певица.

Maruv выбрала для себя и своего коллектива сельскую местность со всеми удобствами, бассейном, видом на море, медитациями и веганской едой.

Tayanna

Артистка Таня Решетняк, она же Tayanna, всем видам отдыха предпочитает активный.

Артистка отдыхает вместе с сыном в Николаевской области Instagram Tayanna

“Лежать на пляже и ничего не делать – не для меня", – признается звезда.

Татьяна вместе с сыном осваивают рафтинг в Мигее (Николаевская область). А еще в киевском Гидропарке певица освоила серфинг на речной волне, который стал для нее хобби этим летом.

Как писал OBOZREVATEL, популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области 27 июля затопило из-за сильных ливней и шторма. Под водой оказались турбазы и парковки.