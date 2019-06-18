Отдых в Одессе: названы самые опасные пляжи

Жителей и гостей Одессы просят удержатся от купания на нескольких городских пляжах, так как вода в прибережной зоне не соответствует нормам.

Такие выводы специалистов опубликовала пресс-служба городского совета Одессы на официальном сайте. Уточняется, что исследование воды 10 июня провел областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В частности, мэрия предупреждает о несоответствии нормам по санитарно-микробиологическим показателям воды на 10-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана, а также КП "Гидропарк" и "Лузановка".

"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, главное управление Держпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на вышеперечисленных пляжах города", – отмечается в сообщении городского совета.

Согласно полученных результатов, санитарно-химическим показателям соответствуют пробы морской воды только с пляжей "Отрада" и "Дельфин".

Иллюстрация. Зеленое море в Одессе NewsOne

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