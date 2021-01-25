Отдых на Мальдивах в 2021: популярная блогерша рассказала о ценах и условиях

Украинская блогерша Марина Манюненко поделилась с поклонниками подробностями отдыха на Мальдивах. Она ответила на самые популярные вопросы от подписчиков в сети.

Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в Instagram. По ее словам, лететь на остров с детьми лучше не стоит, так как это больше романтический отдых для двоих, к тому же длительный перелет.

Так, Манюненко летела на Мальдивы прямым рейсом без пересадок. По времени это заняло 9,5 часов. Кроме того, до ее острова от Мале необходимо еще добираться на гидросамолете 45 минут.

По поводу разницы во времени от Киева – +4 часа к киевскому времени.

Блогерша отметила, что путевка на 10 дней на Мальдивах обошлась около 230 тысяч гривен.

"Есть отели дешевле, есть дороже. У нас "all inclusive" на еду, напитки, алкоголь", – рассказала Манюненко.

По ее словам, на курорте круглый год практически одинаковая погода +27…+30 градусов тепла. Температура океана так же практически неизменна +27…+29 градусов.

Важно добавить, что в этом году отдыхающим необходимо сдавать тест на коронавирус. Это делается не позднее чем за 72 часа до вылета.

Как сообщила OBOZREVATEL, ранее директор туристической компании "Поехали с нами" Эльмира Асланова рассказала об отдыхе на Занзибаре. По ее словам, остров открыт для украинцев без тестов на коронавирус.