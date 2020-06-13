Отдых на Черном море: где и почем можно снять жилье летом 2020

10 июня базы отдыха Украины возобновили свою работу после вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса в стране. Украинцы принялись активно планировать летние отпуска, бронируя жилье у моря, в том числе и у берегов Черного.

Три основных региона страны для пляжного туризма на Черном море – это побережье Одесской, Херсонской и Николаевской области. Сколько будет стоит отдых на самых популярных курортах этих регионов, узнавал OBOZREVATEL.

Одесская область

Затока

Этот поселок, расположенный между Черным морем и Днестровским лиманом, является одним из самых дорогих морских курортов Украины. Большим преимуществом считается развитая инфраструктура, большое количество развлечений, а также близость курорта к Одессе и Белгород-Днестровскому, что позволяет не ограничиваться исключительно пляжным отдыхом во время отпуска.

Жилье можно найти на любой вкус – от сравнительно недорогих номеров/комнат в частном секторе до апартаментов класса "люкс" на берегу моря. Очень скромные номера с общим санузлом для нескольких комнат можно найти по цене 150 грн с человека. Цены за номер в отеле на двоих стартуют от 700 грн/сутки. Отели первой линии, предлагающие проживание с завтраками, сдают номера "стандарт" по цене 1600 грн/сутки. Некоторые гостиницы Затоки также предлагают отдых по системе "все включено", где цена за номер может достигать от 3 до 5 тысяч гривен и выше.

Затока Instagram anufriev.raw

Каролино-Бугаз

Поселок Каролино-Бугаз является "соседом" Затоки, но с точки зрения инфраструктуры развит совсем слабо.

Жилье в частном секторе с "удобствами во дворе" можно снять по цене от 100-150 грн с человека, при этом до моря 10-15 минут хотьбы пешком. Средняя цена на отельный номер "стандарт" (первая линия, завтраки) – 1200 грн/сутки.

Каролино-Бугаз Instagram Марины Купановой

Херсонская область

Железный порт

Небольшое село на юге Херсонской области подходит для семейного отдыха с детьми. Здесь есть несколько аквапарков, луна-парк, а вся прибрежная линия усеяна морскими аттракционами. Из достопримечательностей поблизости – Черноморский Биосферный Заповедник, самый большой морской резерват Украины.

Снять небольшой домик на семью в пределах 1 км до моря можно по цене 1200 грн/сутки. Дома с хорошим ремонтом обойдутся, в среднем, 2000 грн, а двухэтажный коттедж с бассейном – около 3000 грн в сутки. Двухместные номера в отеле с бассейном можно найти по цене от 350 грн/сутки.

Отправляясь на отдых в Железный порт, нужно учитывать, что для этой местности характерно передвижение холодных морских течений, из-за которых даже в самый жаркий сезон температура воды может снизиться до +16°С.

Железный порт Instagram Zeleznyi Port

Скадовск

Город с развитой инфраструктурой. Здесь есть магазины и рынки, медицинские учреждения, а также большое количество мест для развлечений, в числе которых аквапарк и развлекательный комплекс.

Жилье на первой линии можно снять относительно недорого. Двухместные номера в гостиницах и пансионатах стоят от 500 грн/сутки. Проживание с завтраками в отеле с бассейном (номер "стандарт") обойдется для двоих от 1500 грн/сутки. Самый бюджетный вариант – аренда комнаты в гостевом домике на второй и третьей линии по цене 100 грн с человека.

Скадовск Instagram Sun Marina Skadovsk

Николаевская область

Коблево

Этот поселок с развитой инфраструктурой любят за его природу. Курорт, расположенный на стыке Черного моря и Тилигульского лимана, окружен огромным массивом соснового леса. В разгар сезона туристам предлагается огромное количество водных аттракционов.

Дешевое жилье можно снять в частном секторе в часе ходьбы до пляжа. Номер в отеле на первой линии с завтраками обойдется от 1000 грн/сутки. Систему "все включено" предлагают буквально несколько отелей: цена за ночь колеблется от 1000 до 3000 грн.

Коблево Instagram Ruslan98

Кинбурская коса

Чистые пляжи, заповедная природа и удаленность от цивилизации – основная особенность курорта. Минус – неразвитость инфраструктуры.

Ценовая категория жилья попадает под разряд "ниже среднего". Сюда приезжают на кемпинг, здесь можно снять номера с удобствами и без или арендовать коттедж. Так, в палаточном лагере можно поселиться за 120 грн с человека, снять комнату на 3-4 человека можно за 250 грн/сутки, а дом на 7 человек обойдется от 800 грн/сутки.

Кинбурская коса Instagram Polinelle

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