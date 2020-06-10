Отдых на Азовском море 2020: где и почем можно провести отпуск

Согласно плану страны по выходу из карантина, уже 10 июня в Украине заработают базы отдыха.

Азовские курорты – одни из самых популярных морских направлений в стране. Во сколько обойдется отпуск у Азовского моря летом 2020 года, узнавал OBOZREVATEL.

Бердянск

Город с красивой набережной и развитой инфраструктурой. Есть, где погулять и что посмотреть. А уже с 13 июня в городе должен заработать аквапарк.

Большая часть отелей и пансионатов расположена на Бердянской косе. Снять двухместный номер на второй линии можно от 350 грн/сутки. Проживание с завтраками будет стоить от 500 грн/сутки.

Комфортабельные базы отдыха на первой линии – с бассейном, детской площадкой, Wi-Fi – берут от 900 грн за номер. Трехразовое питание для взрослого в среднем обойдется от 300 до 400 грн в сутки, для ребенка – 200-250 грн. Можно заказывать как полный пансион, так и только ужины, к примеру.

Бердянск Instagram / danylfoto

Кирилловка

Поселок городского типа делится на центральную материковую часть, косу Пересыпь и Федотову косу. Территориально к Кирилловке также относится микрорайон Степок и остров Бирючий. Эпицентром развлечений можно назвать Федотову косу: здесь есть аквапарк, луна-парки, ночные клубы и т.п.

Диапазон цен на Пересыпи и Федотовой косе варьируется от 400 до 2500 грн/сутки при двухместном размещении без питания. Проживание в отеле на первой линии с бассейном стартует от 750 грн/ сутки для двоих. Самое бюджетное жилье предлагает частный сектор (преимущественно микрорайоны Степок и "Кирилловка-2"): снять домик без удобств можно за 150-200 грн/сутки.

Кирилловка Instagram / primorskaya_galateya

Бирючий остров

Остров Бирючий территориально относится к Кирилловке и является частью Азово-Сивашского национального природного парка.

Апартаменты с кухней можно снять за 800 грн/сутки. Скромные двухместные номера с раздельными кроватями обойдутся в 500-600 грн и выше. За номер в комфортабельном отеле с территорией просят от 1200 грн за сутки, при этом средняя суточная цена (в зависимости от условий и даты заезда) – 1700 грн без учета питания. Коттедж класса "стандарт" на берегу моря в июне можно заказать за 1800 грн, а двухместный домик с "удобствами во вдоре" – за 180 грн/сутки при минимальном бронировании на 3 дня.

Бирючий остров Instagram / biryuchiy

Приморск

Приморск – небольшой курортный городок, расположенный в двух километрах от Азовского моря на берегах реки Обиточная. Инфраструктура для отдыхающих (базы отдыха, отели и пансионаты) располагается вдоль лимана за пределами города. Этот курорт выбирают для морского отдыха с детьми.

Отдых в Приморске для семьи (два взрослых+ребенок) обойдется в среднем 800 грн/сутки при проживании в номере "стандарт". Жилье "эконом" класса без удобств можно снять за 150 грн/сутки при двухместном размещении. Отдых с завтраками в отелях с бассейном и Wi-Fi стартует от 750 грн/сутки.

Приморские базы отдыха также предлагают проживание с трехразовым питанием за 400-500 грн в сутки с человека.

Приморск Фото: Катя Мейер

Геническ

Город расположен на берегу Азовского моря вблизи Арабатской стрелки. Одна из достопримечательностей региона – Геническое озеро (Розовое озеро).

Двухместные номера "стандарт" стартуют по цене 300 грн/сутки. Номер без удобств – 100 грн/сутки с человека. Отели с бассейном, детской площадкой и тренажерным залом предлагают гостям разместится по цене 1200 грн/сутки и дороже. Цены указаны при размещении на первой линии без питания.

Проживание в частных пансионатах на второй и третьей линии обойдется от 80 грн с человека.

Геническое озеро Instagram / sunmarina.gengorka

Отметим, что уже с 19 июня цены на жилье будут повышаться. Ценовой пик продержится до конца августа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что названы 5 стран, с которыми Украина может восстановить авиасообщение.