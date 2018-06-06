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Остров кукол в Мексике

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Остров кукол - одно из самых загадочных мест Мексики.

В середине прошлого века здесь жил отшельник Джулиан Сантана Баррера. Он коллекционировал кукол, которых доставал из мусорных корзин. Таким образом мужчина хотел успокоить душу утонувшей поблизости девочки.

Некоторые люди утверждают, что идея собирать кукол пришла в голову отшельнику не просто так. Первую игрушку он нашел на месте трагедии – это стало неким знаком для мужчины.

В конце ХХ века история о странном человеке стала известна многим людям. Туристы начали массово приезжать сюда, привозя в подарок отшельнику пластмассовых пупсов.

Место
Мексика
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