Опубликован топ-5 комфортных для отдыха городов Европы

Тревел-эксперты признали Амстердам самым комфортным местом отдыха для людей с ограниченными возможностями.

Вторую строчку рейтинга заняла Барселона, тройку лидеров замкнул Берлин. Также удобно отдыхать в Вене и Дублине. Skyscanner составил список самых интересных и самых удобных городов Европы, которые предлагают ряд удобств для людей с инвалидностью.

Узнайте об этих городах подробнее и ваше путешествие запомнится только положительными эмоциями.

Амстердам

В этом городе доступно большинство достопримечательностей для менее мобильных людей. Таким гостям Амстердама обязательно стоит совершить путешествие по одному из каналов. Такое путешествие может организовать например местная компания Blue Blue Boat. Ее шесть лодок имеют пандусы и специальные столы, удобные для лиц с инвалидностью. Для того, чтобы попасть на такой тур, нужно заранее позвонить в компанию, чтобы ее сотрудники подготовились. Также можно воспользоваться прогулкой на велосипеде с помощью прокатной компании Starbikes. Она предлагает разные варианты техники для лиц с инвалидностью, например, велосипед Fun2Go, который имеет два сидения рядом, но только один комплект педалей. Кроме того, эта компания может предложить Firefly – электрический ручной велосипед, который можно прикрепить к колесному креслу.

Амстердам skyscanner.net

Барселона

В этом испанском городе достаточно просто путешествовать общественным транспортом, так как на большинстве станций метро есть лифты. С их помощью туристы на колесных креслах могут добраться к платформам. Кроме того, и автобусы имеют пандусы. В Готическом квартале, в котором находилось средневековый старый город, нет брусчатки. Поэтому можно удобно ехать на колесном кресле, изучая извилистые улицы. Кроме того, большая часть центра Барселоны тоже ровная – там нет холмов. Также людям с ограниченной мобильностью доступна канатная дорога Montjuïc. Хотя люди на колясках не смогут подняться на башню Саграда Фамилия – знаменитого собора по проекту Антонио Гауди, но могут попасть внутрь самой достопримечательности.

Если у туриста есть документ с подтверждением личности с инвалидностью, можно получить бесплатный билет для себя и еще одного человека. В соборе даже предлагаются специальные туры для путешественников на колесных креслах. Также можно посетить продовольственный рынок Барселоны – La Boqueria. Здесь есть пандусы. Также туристы с низкой мобильностью могут посетить широкие песчаные пляжи Барселоны. Там есть пандусы для людей с инвалидностью. Во время высокого сезона на пляжах Nova Icària и Barceloneta есть возможность воспользоваться специальными колясками-амфибиями для маломобильных людей, подъемными кранами, спасательными жилетами, зонтиками и зоной для переодевания. Доехать с пляжа до моря можно благодаря деревянным дорожкам.

Барселона skyscanner.net

Берлин

Широкие и пологие тротуары имеют много срезанных бордюров, а общественный транспорт очень доступен. Хотя такси, удобных для путешественников с колесными креслами не так много, зато автобусы имеют пандусы, а на большинстве станций метро есть лифты для пользователей колесных кресел. У официального туристического сайта Visit Berlin есть приложение под названием accessBerlin, рассчитанное на маломобильных туристов. Стоит скачать его перед поездкой, поскольку в нем есть рекомендации относительно отелей, ресторанов и достопримечательностей.

Берлин skyscanner.net

Вена

Здесь основные транспортные узлы имеют пандусы и подъемники, а поезда, трамваи и автобусы – низкий пол и останавливаются на чуть приподнятых площадках, что облегчает посадку в вагон. Хотя архитекторы в Австро-Венгерской империи, строя дворцы, не учитывали потребностей маломобильных лиц, в Вене уже существует два десятилетия городской план ликвидации барьеров. Благодаря этому многие памятники стали доступнее для пользователей колесных кресел. Staatsopera (государственный оперный театр) и испанская школа верховой езды имеют отдельные входы для таких туристов.

Вена skyscanner.net

Дублин

В городе автобусы и трамваи доступны благодаря наличию низкого пола. В местных поездах DART есть достаточно места для колесных кресел, а большинство железнодорожных станций удобны для маломобильных людей. Последнюю опцию всегда стоит проверить с помощью веб-сайта Irish Rail. Большинство достопримечательностей Дублина доступны для туристов с колесными креслами. В магазине Гиннеса есть подъемники между каждым этажом экспозиции, а в Академии Гиннеса есть даже специальный кран для маломобильных людей, которые хотят научиться наливать идеальную пинту пива.

Дублин skyscanner.net

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