Очередь на Эверест: что там творится, фото

Правительство Непала подвергается серьезной критике в связи с беспрецедентно большим числом разрешений на скалолазание, вследствие чего на Эвересте в очередях умерли уже 10 человек.

Альпинисты вынуждены стоять в условиях нехватки кислорода, дожидаясь своей очереди взойти на вершину горы, что приводит к серьезным последствиям.

Отмечается, что 44-летний житель Великобритании Робин Хейнс Фишер стал уже 10 человеком, который за последние 9 дней погиб на вершине самой высокой горы мира.

Он находился в так называемой "зоне смерти", где критически низок уровень кислорода, - мужчина скончался уже когда спускался.

Интересно, что всего за несколько дней до своей смерти мужчина жаловался в социальных сетях и рассказывал, что изменил планы, лишь бы не попасть в "смертельные очереди".

"На единственном маршруте к вершине задержки, вызванные многолюдностью, могут оказаться фатальными, поэтому я надеюсь, что, решив пойти 25-го, я окажусь в окружении меньшего числа людей", - писал турист из Британии.

Смотрите на фото, что сейчас творится на Эвересте:

AFP/Getty Images

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Напомним, ранее в сети поделились рядом советов, которые окажутся чрезвычайно полезными при поездке в Диснейленд.

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