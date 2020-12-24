Нидерланды ужесточили правила для туристов из-за COVID-19: что изменилось

В Нидерландах со вторника, 29 декабря, у туристов и местных жителей, которые прибывают из-за границы на самолете, будут требовать наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Такой человеку нужно пройти не позднее, чем за три дня до прибытия (72 часа). Об этом сообщил министр здравоохранения страны Уго де Йонге в письме в нижнюю палату нидерландского парламента, передает BN DeStem.

Отмечается, что перед посадкой на рейс авиакомпании должны будут проверить пассажиров на предмет наличия теста. Без него на борт пускать не будут.

Такая ограничительная мера вступит в силу в 00:01 29 декабря. Она будет действовать не только для авиапассажиров из Великобритании и Южной Африки, где обнаружен новый штамм коронавируса, но и распространена на все страны, обозначенные как зоны повышенного риска.

"Не исключено, что аналогичный вирус, такой как в Великобритании и Южной Африке, будет найден и в других странах. Если у кого-то нет отрицательного результата теста, ему не разрешается приехать", – написал министр Де Йонге.

Помимо этого, по возвращению в Нидерланды для граждан продолжает действовать обязательный домашний карантине на десять дней. Причем отрицательный посадочный тест не заменяет эту самоизоляцию. Выборочная проверка пассажиров того или иного рейса также будет проводиться по прибытии в Нидерланды.

Подчеркивается, что Кабинет министров страны также рассматривает возможность введения ужесточенных ограничительных мер и "для пассажиров из ЕС, которые едут в Нидерланды с помощью других видов транспорта, таких как поезда, автобусы и корабли". Такие уже распространяются на нидерландцев, которые едут в Бельгию. Это также относится к путешественникам, прибывающим в Нидерланды из Великобритании рейсом Eurostar в соответствии с политикой Франции.

"Очень хорошо! Таким образом мы можем значительно ограничить импорт вируса", – поддержал ужесточение меры член парламента Ян Патернотте в Twitter.

Скриншот сообщения Twitter Jan Paternotte

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за мутанта коронавируса, обнаруженного в Британии, сотни ее граждан застряли за границей. Тогда как многие вынуждены были отказаться от запланированного отдыха на новогодне-рождествеские праздники.