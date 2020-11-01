Названы самые грязные места в гостиничных номерах

Самыми грязными местами в гостиничных номерах являются стаканы для зубных щеток, чашки и пульты.

Их часто упускают из виду во время уборки из-за спешки, рассказал работник гостиницы, который предпочел не называть свое имя, сообщает Express. Это происходит, даже несмотря на пересмотр технологий уборки в отелях из-за коронавируса.

"Стаканы для зубных щеток не всегда моют из-за спешки, часто их просто ополаскивают", – сообщил сотрудник.

Чашки, по его словам, которыми, возможно, давно не пользовались и они просто стояли в течение некоторого времени, могут иметь слой пыли внутри.

Часто упускают из виду и пульт от телевизора, рассказал эксперт, но добавил, что сейчас эта проблема остается в прошлом из-за изменения режима уборки в номерах отелей с тех пор, как они вновь открылись после приостановки работы.

При этом, некоторые "сенсорные зоны" – дверные ручки, выключатели света, телевизионные пульты – теперь подвергаются усиленной дезинфекции.

Несмотря на это, отдыхающие могут взять дело в свои руки, обеспечив себе наличие дезинфицирующих салфеток и средств для рук во время путешествий.

Еще до того, как пандемия охватила Великобританию, опрос, проведенный End of Tenancy Cleaning Company, показал, что 37% британцев убирают гостиничные номера перед тем, как использовать их. А 32% – проводят чистку или проверку на пыль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Праге открыли первую, четырехзвездочную гостиницу, которая будет принимать только больных COVID-19. Поселиться в ней могут люди, которые в путешествии узнали, что больны, а также инфицированные жители столицы, которые боятся заразить родных, находясь дома.