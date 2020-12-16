Названы самые дорогие города для жизни за границей

Компания ECA International провела исследование и составила список самых дорогих городов для жизни за границей. Рейтинг возглавил Гонконг (Китай).

Так, именно этот город является самым дорогим по ценам на жилье. Об этом стало известно на официальном сайте ECA International.

Весь список самых дорогих городов для проживания

Токио (Япония)

Нью-Йорк (США)

Женева (Швейцария)

Цюрих (Швейцария)

Лондон (Великобритания)

Тель-Авив (Израиль)

Сеул (Республика Корея)

Сан-Франциско (США)

Иокогама (Япония)

Стоит отметить, что Гонконг – густонаселенный город, который является крупным морским портом и мировым финансовым центром.

Сравнение стоимости жизни рассчитывается на основе данных различных развитых странах и используется для отражения международного образа жизни.

Исследование стоимости жизни ECA International проводит в марте и сентябре. Приведенные выше данные относятся к периоду сбора информации за сентябрь 2020 года. Кроме того, рейтинг стоимости жизни в ECA начался в 2005 году.

Самые дорогие города для проживания The Bell

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