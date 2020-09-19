Названы правила путешествия в Египет во время пандемии

Египет признан страной свободным от эпидемии COVID-19 благодаря повышенным мерам безопасности.

Поскольку бархатный сезон наступает именно осенью, с 1 сентября премьер-министр Египта Мостафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны.

Новые правила для безопасного путешествия во время пандемии в Египет прокомментировали в Министерстве иностранных дел, говориться в ТСН.ua.

Путешественники должны показать отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирусное заболевание. Теперь все туристы от 6 лет должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну. Тем гражданам, которые прибывают в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не имеют при себе сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста, разрешается сделать ПЦР-тест непосредственно по прибытии в этих четырех аэропортах за 30 долларов.

Самоизоляция при позитивном тесте на коронавирусе при въезде в страну. Как сообщают в Министерстве иностранных дел, туристы, которые при въезде в Египет имеют положительный результат ПЦР-теста, должны пройти карантин в отдельно выделенных помещениях забронированного ими отеля. Учитывая наличие инфекции, такая категория туристов во время изоляции не может пользоваться удобствами отеля. Самоизоляция продлиться до того момента, пока тест не покажет отрицательный результат, зачастую на это уходит 7 дней, после первичного тестирования.

Не допускаются туристы к посадке в самолет с позитивным ПЦР-тестом. А в случае назначения местным врачом специальных препаратов, они предоставляются больным бесплатно.

Самоизоляция за счет гостиницы. Как сообщают в Министерстве иностранных дел, расходы на самоизоляцию туристов покрываются гостиницей. В случае, если турист вынужден оставаться на карантине и после уплаченного им срока, отель бесплатно продлевает срок пребывания лица до получения ею отрицательного результата ПЦР-теста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции российских туристов, контактировавших с больным COVID-19, выселили из отелей.