Названы курорты с самым высоким риском пищевых отравлений

Египетский город Хургада признан курортом с наивысшим риском пищевого отравления.

Об этом говорится в исследовании компании Sick Holiday и лаборатории YorkTest, передает The Daily Mail. Специалисты проанализировали случаи пищевых отравлений туристов, зафиксированные в отелях популярных курортов с 2017 года.

Именно в Хургаде за последние годы было зарегистрировано 380 случаев пищевых отравлений среди туристов.

Хургада, Египет Тур ТБА

На втором месте оказалась Пунта-Кана в Доминиканской республике – там было зафиксировано 211 случаев. Замыкает тройку антирейтинга побережье Ривьера-Майя в Мексике, включающее популярный курорт Плайя-дель-Кармен. За указанный период времени пищевое отравление там было диагностировано у 182 туристов.

Ривьера-Майя, Мексика tripmydream.com

За тот же период в турецкой Анталье произошло 108 пищевых отравлений, в мексиканском Канкуне - 95, 84 случая на острове Боавишта в Кабо-Верде и 83 случая в марокканском Марракеше.

остров Баовишта interunion.ru

"Количество отравлений, происходящих в определенных местах, вызывает сильное беспокойство. На протяжении двух лет мы получали жалобы на Хургаду чаще, чем каждые два дня, это большая цифра для такого маленького курорта", – подчеркнул представитель компании Sick Holiday Ричард Конрой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Филиппинах открылся самый дорогой курорт в мире Banwa Private Island. Он занимает целый остров в Палаванском архипелаге. Стоимость перелета на девятиместном гидросамолете составляет 990 долларов, на пятиместном вертолете — 11,6 тысячи долларов

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