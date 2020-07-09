Названы 15 лучших пляжей в Украине: где стоит провести свой отдых

Международная программа "Голубой флаг" отобрала 15 лучших пляжей в Украине, которые соответствуют мировым экологическим стандартам.

Так, экологический сертификат соответствия критериям качества и безопасности получили пляжи Киева, Одессы, Днепра и Ялты. Карта мест "Голубого флага" 2020 опубликована на официальном сайте программы Blue Flag, пишет Zruchno.Travel.

Обладателями престижной награды в Киеве стали такие муниципальные пляжи, как "Венеция", "Молодежный", "Детский" и "Золотой" в "Гидропарке", "Радуга" на Никольской Слободке, "Галера" в Галерной заливе и "Пуща-Водица" на ставку Горащиха.

Пляж "Пуща-Водица" Kyiv Maps

Впервые "Голубой флаг" отметил пляж "Троещина", который открыли в 2019 году. Здесь обустроены фонтанчики, современные детская и спортивная площадки. Душевые кабины и общественная уборная оборудованы необходимыми приспособлениями для людей с инвалидностью. Функционируют два спасательных поста.

В Одесской области экологические сертификаты получили пляжи Yacht Beach и Morye Beach (Zanzibar) на Фонтанке, комплекс Caletón на Малом Фонтане, Центральный городской пляж города Черноморска и пляж отеля Ruta Family в поселке Затока.

Центральный городской пляж города Черноморска odessa.travel

Также "Голубой флаг" имеют гостиничный комплекс Good Zone вблизи Днепра и Массандровский пляж в Ялте, что в оккупированном Крыму.

Чтобы получить "Голубой флаг", пляж должен удовлетворять стандартам 33-х критериев, касающихся экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг. Сертификат действителен 1 год. В этом году в программе приняли участие более 4 600 пляжей в 46 странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не обязательно носить маску на пляже, не состоя в большом скоплении людей.