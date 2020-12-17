Названо самое популярное место для уединенного отдыха в 2021 году

По версии онлайн-сервиса для путешествий Skyscanner, самым подходящим местом в мире для уединенного отпуска является австралийский архипелаг Хаутман-Аброльос. Он расположен в Индийском океане у западного побережья Австралии.

Известно, что он состоит из 122 островов, и только 93 из них имели официальные названия в 1996 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, в этом месте нет аренды вилл, а также на территории запрещен кемпинг. Чтобы добраться до архипелага, необходимо приобрести экскурсию на самолете или катере.

В реестре природоохранных ценностей Хаутман-Аброльос упоминается много островков с неофициальными названиями: 16 в группе Валлаби, 26 в Восточной группе и 15 в группе Пелсаерт, а также подгруппы островов Джексон (7 островков без индивидуальных названий) и Коралловые пятна (13 островков).

Это составляет 173 известных острова, островков и надводных скал с землей в Хаутман-Аброльосе.

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