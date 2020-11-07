Названо 10 мест в Киевской области, которые стоит посетить

Киевская область – очень разнообразная и имеет множество интересных мест, которые должен посетить каждый украинец.

Так, трэвэл-блогер Надя Давыдова на своей странице в Instagram рассказала о 10 местах в киевской области, о существовании которых не знают 90% местных жителей.

Уникальная церковь, стоящая на воде. И не потому, что ее так построили. Покровская церковь – одна из немногих сооружений, уцелевших после затопления села Гусинцы когда разлилось Каневское водохранилище.

Местонахождение: город Ржищев, Бориспольский район, левый берег Днепра – 70 км от Киева.

Самая большая, и, наверное, единственная пещера в Киевской области. Ее протяженность около 60 м. Интересно, что пещера имеет природное происхождение.

Местонахождение: село Ходосовка, Киево-Святошинский район – 30 км от Киева.

В прошлом – владение семьи шляхтичей Хоецких, в советское время здесь была школа, а сегодня – Ризоположенский мужской монастырь. На территории монахи организовали мини-зоопарк – здесь есть пони, страусы, различные птицы.

Местонахождение: село Томашовка, Фастовский район – 56 км от Киева.

Комплекс состоит из этнографического музея, зоопарка, ресторана, сауны. Этно-отель состоит из пяти старинных аутентичных домов, которые были разобраны и привезенные из Полесья.

Местонахождение: село Бузовая, Киево-Святошинский район – 40 км от Киева.

Здесь вас ждут коридоры и кельи таинственного мужского подземного монастыря. Информации о нем немного – археологи продолжают работу.

Местонахождение: село Буда, Таращанский район – 108 км от Киева.

Кто бы мог подумать, но под Киевом есть настоящие тропики. Здесь выращивают самые разнообразные и экзотические тропические плоды, такие как кофе, инжир, ананасы, мандарины, фейхоа, различные сорта бананов, лимонов, гранатов. Всего более 50 сортов тропических растений.

Местонахождение: село Рожны, Броварский район – 35 км от Киева.

Также блогер посоветовала посетить следующие места:

Заповедник "Переяслав" в городе Переяслав-Хмельницкий – 95 км от Киева

Дендропарк "Александрия" в городе Белая Церковь – 95 км от Киева

Парк "Киевская Русь" в селе Копачов, Обуховский район – 54 км от Киева

Ландшафтный парк "Буки" в селе Буки, Сквирский район – 115 км от Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы отправиться в путешествие, необязательно иметь для этого много средств. Достаточно лишь уделить внимание планированию и изучить несколько лайфхаков, которые помогут существенно сэкономить в поездке.