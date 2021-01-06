Назван самый популярный курорт для отдыха в период пандемии COVID-19

В этом году из-за пандемии коронавируса многие границы закрыты, но туристы все же нашли идеальное место для отдыха. Так, популярным стал Гибралтар – британская заморская территория на южной оконечности Пиренейского полуострова.

Сюда отдыхающие могут приехать без ограничений. Об этом сообщает издание The Sun.

Как стало известно, данный курорт не требует негативных результатов тестов на коронавирус, а также не нужно проходить карантин по возвращению домой.

Кроме того, в зимний период температура воздуха здесь составляет около 17 градусов тепла.

Как выглядит Гибралтар Medium

Стоит отметить, что украинским туристам для въезда необходимо получить транзитный шенген, так как добираться придется через Испанию, или же британскую визу.

Напомним, Гибралтар – единственное место в Европе, где в естественных условиях дикой природы живут полудикие обезьяны – маготы.

Также географическая особенность этого места – это большая Гибралтарская скала.

Как сообщал OBOZREVATEL, пляж популярного курорта Кута на западе острова Бали после шторма в начале января завален мусором – прибрежная зона оказалась практически полностью покрыта пластиком.