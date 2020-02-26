На зависть всем: топ-10 лучших городов Европы для вашего Instagram

Последние исследования однозначны – Instagram стал соцсетью, которая побуждает путешествовать, а также позволяет сохранять лучшие воспоминания и впечатления от поездок.

Самые "инстраграмные" места в Европе, которые точно не оставят равнодушными подписчиков и не разочаруют путешественника – в подборке авторитетного туристического издания Bigseventravel.com.

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Лиссабон, Португалия

Полный красок город на берегу океана – идеальный фон для ваших селфи в соцсетях. Мощеные улочки, знаменитый желтый трамвай, который разъезжает по самым красивым и старинным районам города, а также вкуснейшие португальские сладости с заварным кремом Паштейн де Ната – все это придется по вкусу самым избалованным путешественникам.

Лондон, Великобритания

Если ввести в Instagram хештег "Лондон" – вы обнаружите более 130 млн фотографий с изображениями британской столицы. Помимо традиционных достопримечательностей, селфи на фоне Гайд-парка или Тауэра, путешественники активно постят фотографии из модных ресторанчиков, футуристических туалетов, а также виды на сияющие лондонские небоскребы.

Рим, Италия

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Вечный город с многовековой историей и сногсшибательной архитектурой – отличный выбор для того, чтобы поразить своих подписчиков. Селфи украсят античные статуи, величественные храмы, знаменитый фонтан Треви и восхитительное цветное итальянское джелато. Причем хорош Рим в любое время года и днем, и ночью.

Дубровник, Хорватия

Красные черепичные крыши старого города, извилистые улочки, пляжные бары – все это поражает взгляд в невероятно красивом и уютном Дубровнике. А в последние годы он и вовсе оказался в центре мирового туризма, ведь именно здесь снимали сцены с Королевской гаванью из культового сериала "Игра престолов". Так что Дубровник – отличный выбор, чтобы быть в тренде.

Амстердам, Нидерланды

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Украшением любого сторис станет старинный Амстердам с его каналами, уличной едой и красивыми, почти сказочными домиками. Чтобы окончательно свести с ума подписчиков, достаточно запечатлеть себя, катающимся на велосипеде вдоль одного из каналов.

Париж, Франция

Столица Франции не выходит из моды никогда. Как и знаменитые виды на Эйфелеву башню, белоснежную базилику Сакре-кер, Люксембургский сад, газоны возле Лувра и набережную Сены. Летний Париж, солнечный Париж ранней весной, зимняя сказка в Париже, или Париж с охапкой желтых осенних листьев – любой из этих образов будет актуальным и украсит ваш Instagram.

Стамбул, Турция

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Яркий, пестрый и старинный Стамбул словно просится в объективы смартфонов. Путешественников со всего мира притягивает и уникальная архитектура, и виды на Босфор, а также возможность сделать фото с чашечкой турецкого кофе или посреди буйства красок на местном Большом базаре.

Ибица, Испания

Идеальное место не только для праздного пляжного отдыха, но и для незабываемых фотографий с умопомрачительных ночных вечеринок, которыми славится Ибица. Отлично смотрятся также кадры отсюда с фламинго и пальмами или в кресле-гнезде с красочным коктейлем.

Эдинбург, Шотландия

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Суровая столица Шотландии с оригинальной старинной архитектурой и булыжными мостовыми станет настоящим украшением соцсетей. Туристы обожают селфиться возле Эдинбургского замка, а также делать фото в колоритных местных пабах.

Санторини, Греция

Потрясающий остров в Эгейском море, который невозможно не узнать благодаря белоснежным пляжам и белоснежным домикам в цветах. В кадре отлично смотрится и местная архитектура, и морские виды, и изысканные блюда местной кухни.

Впечатлить подписчиков удастся также, если совместить поездку с концертом любимого исполнителя или игрой футбольной команды. В мобильном приложении aviasales.ua, в разделах “Концерты” и “Футбол” можно подобрать билеты на самолет, отели и даже билеты на сам концерт.

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