На Певческом поле открыли "Мир сладостей"

2 октября на территории столичного Певческого поля открылась выставка хризантем со вкусным названием "Мир сладостей". Посетители увидели Долину леденцов, Фабрику сладостей, Пряничный дом, Зефирную крепость, Городок пекарей, а также сладкие фигуры из розовой глазури, кондитерской присыпки и шоколада. По словам организаторов, всего на выставке представлено более 10 сладких композиций, сделанных из 30 тысяч хризантем. Для создания объемных 3D-фигур высотой до 3,5 метров устанавливались металлические каркасы. Попасть к ним можно через центральную аллею, украшенную цветами, фотозонами и интересными элементами. Выставка стала настоящим раем для сладкоежек:

"Мы решили воплотить в реальность еще одну детскую мечту и пригласить вас в королевство сладостей! Гарантирую, что это будут самые оригинальные фото и селфи в Инстаграм",- рассказал организатор выставки, руководитель компании Grand Event Денис Погорелко.

Выставка продлится до 1 ноября. Организаторы напоминают о том, что на территории парка будут действовать карантинные ограничения. И просят соблюдать правила безопасности: надевать защитные маски, пользоваться антисептиками и следовать социальной дистанции.

Когда: 2 октября- 1 ноября

Адрес: ул.Лаврская, 33

Время работы: 10.00-20.00

Вход: 100 гривен - взрослый, детский - 25 гривен.

Выставка хризантем "Мир сладостей". Пресс-служба

Выставка хризантем "Мир сладостей". Пресс-служба

Выставка хризантем "Мир сладостей". Пресс-служба

Выставка хризантем "Мир сладостей". Пресс-служба

Выставка хризантем "Мир сладостей". Пресс-служба