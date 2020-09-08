На Киевщину завезут "антикризисные блинчики"

12 и 13 сентября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет необычное событие. Эпидемия показала, что свежий воздух, хорошее настроение и позитивный отдых – просто обязательны, чтобы быть здоровыми. А потому в Княжестве Киевская Русь пройдет увлекательная программа "Антикризисный блинчик", во время которой гости смогут не только полакомиться блинами – символом солнца, но и узнают много интересного о приближающемся дне осеннего равноденствия, о древних играх и забавах.

В Древнем Киеве гостей ожидает настоящее путешествие в эпоху Руси. Здесь каждый сможет быть не отстраненным зрителем, а частью жизни этой великой эпохи. Полное погружение в Древний Киев гости получат уже войдя через деревянные ворота на Предградье, увидев монументальные оборонительные стены и Михайловские ворота высотой с 7-этажное здание, княжеские трибуны и башни, усадьбы киевлян и Васильевскую церковь. Почувствовать вкус и аромат блюд Древнего Киева гости смогут в корчме и на средневековой кухне. Княжеские повара будут готовить древнее блюдо, которое упоминается в летописях IV века, – блинчики, а также можно будет отведать сочные шашлыки, приготовленные на открытом костре, первые блюда и вкусные напитки.

Почувствовать себя опытным всадником можно будет, оседлав коня, прогулявшись по ристалищу или улочками Древнего Киева. Ощутить себя средневековым защитником города каждый гость сможет, постреляв из лука и пометав топоры. Узнать многое о себе можно будет, посетив потомственную знахарку-волхвиню. На ярмарке мастеров каждый сможет приобрести средневековые изделия, чтобы окружить свой дом эксклюзивным колоритом захватывающей истории. Ощутить дух свободы и адреналина можно будет, полетав на канатном спуске "Полетайло" и скоростной горке "Змей Горыныч". И запастись древнекиевскими монетами можно будет, самому их отчеканив на монетном дворе.

12 и 13 сентября на ристалище пройдет также захватывающее действо, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Гости увидят конные разъездки и парад княжеских флагов. Только в Древнем Киеве можно будет увидеть стрельбу из лука верхом на коне, а еще – массовую конную атаку. Опытные всадники будут стрелять в несколько мишеней, а в завершение – в живого человека, облаченного в доспех.

Гости смогут увидеть древнюю игру кочевников "козлодрание", которая проходит верхом на лошадях. Участники игры делятся на команды, а затем в галопе должны забросить козла в ворота противника. Такого зрелища уж точно больше в Украине нигде не увидеть!

Посетители Древнего Киева смогут также присоединиться к княжескому квесту и богатырским забавам, а победители будут награждены вкусными блинами.

Вечером театр Древнего Киева подарит гостям спектакль "Легенда о Вещем Олеге", который будет сопровождаться конными выступлениями.