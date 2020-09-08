12 и 13 сентября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет необычное событие. Эпидемия показала, что свежий воздух, хорошее настроение и позитивный отдых – просто обязательны, чтобы быть здоровыми. А потому в Княжестве Киевская Русь пройдет увлекательная программа "Антикризисный блинчик", во время которой гости смогут не только полакомиться блинами – символом солнца, но и узнают много интересного о приближающемся дне осеннего равноденствия, о древних играх и забавах.

В Древнем Киеве гостей ожидает настоящее путешествие в эпоху Руси. Здесь каждый сможет быть не отстраненным зрителем, а частью жизни этой великой эпохи. Полное погружение в Древний Киев гости получат уже войдя через деревянные ворота на Предградье, увидев монументальные оборонительные стены и Михайловские ворота высотой с 7-этажное здание, княжеские трибуны и башни, усадьбы киевлян и Васильевскую церковь. Почувствовать вкус и аромат блюд Древнего Киева гости смогут в корчме и на средневековой кухне. Княжеские повара будут готовить древнее блюдо, которое упоминается в летописях IV века, – блинчики, а также можно будет отведать сочные шашлыки, приготовленные на открытом костре, первые блюда и вкусные напитки.

На Киевщину завезут "антикризисные блинчики"

Почувствовать себя опытным всадником можно будет, оседлав коня, прогулявшись по ристалищу или улочками Древнего Киева. Ощутить себя средневековым защитником города каждый гость сможет, постреляв из лука и пометав топоры. Узнать многое о себе можно будет, посетив потомственную знахарку-волхвиню. На ярмарке мастеров каждый сможет приобрести средневековые изделия, чтобы окружить свой дом эксклюзивным колоритом захватывающей истории. Ощутить дух свободы и адреналина можно будет, полетав на канатном спуске "Полетайло" и скоростной горке "Змей Горыныч". И запастись древнекиевскими монетами можно будет, самому их отчеканив на монетном дворе.

12 и 13 сентября на ристалище пройдет также захватывающее действо, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Гости увидят конные разъездки и парад княжеских флагов. Только в Древнем Киеве можно будет увидеть стрельбу из лука верхом на коне, а еще – массовую конную атаку. Опытные всадники будут стрелять в несколько мишеней, а в завершение – в живого человека, облаченного в доспех.

На Киевщину завезут "антикризисные блинчики"

Гости смогут увидеть древнюю игру кочевников "козлодрание", которая проходит верхом на лошадях. Участники игры делятся на команды, а затем в галопе должны забросить козла в ворота противника. Такого зрелища уж точно больше в Украине нигде не увидеть!

Посетители Древнего Киева смогут также присоединиться к княжескому квесту и богатырским забавам, а победители будут награждены вкусными блинами.

Вечером театр Древнего Киева подарит гостям спектакль "Легенда о Вещем Олеге", который будет сопровождаться конными выступлениями.

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