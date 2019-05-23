Мужчина обнаружил медузу-монстра

На пляже в городе Хейл в Корнуолле, Великобритания, нашли огромную медузу, которая приплыла на мелководье из-за теплой погоды и была выброшена на берег.

Ее фотографии сделал удивленный местный житель, сообщает таблоид The Sun.

Отмечается, что медузы корнероты или бочковые медузы обычно обитают на большой глубине, могут достигать размера в два метра в диаметре, питаются в основном планктоном, а их укусы безвредны для людей.

Однако, из-за большого размера они могут выглядеть очень ужасающе.

Так, 73-летний Кен Тауненд выгуливал собаку, когда нашел такую медузу на берегу, и утверждает, что был на Дальнем и Ближнем востоке, но никогда не видел ничего подобного.

По данным экспертов, в теплой воде находится больше планктона, вследствие чего бочковые медузы могут стать частыми гостями и начать размножаться на мелководье.

"Бочковая медуза — это Арнольд Шварценеггер из мира медуз", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Флориде женщина нашла в своем саду тело неизвестного жуткого существа, фото которого вызвали бурные обсуждения о его происхождении.

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