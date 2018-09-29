Могут убить! Назван топ-10 самых опасных пляжей мира 

За идиллической картинкой популярных пляжей может таиться смертельная опасность. Портал The Travel подготовил рейтинг самых жутких мест отдыха.

Гансбай, ЮАР

Одна из акульих столиц мира. Морских хищников тут настолько много, что это место известно во всем мире как "аллея акул".

Гансбай © Bernard DUPONT

Дарвин, Австралия

Мангровые заросли вокруг гавани — рай для крокодилов. Кроме того, в воде может быть слишком много медуз, а заплывать на глубину не советуют из-за волн и акул.

Дарвин CC0 / garycycles / Australia, Darwin, Nightcliff

Новости Названы самые популярные направления для путешествий в 2019 году

Калангут, Гоа, Индия

Туристам приходится делить побережье с коровами, стада которых пасутся у входа на пляж и делают то, что им нужно. Прогулка босиком может иметь очень неприятные последствия.

Калангут РИА Новости / Мария Косарева

Рипалс-Бей, Гонконг

Престижный район Гонконга, поблизости которого находятся многочисленные строительные площадки. Их стоки приводят к появлению токсичных водорослей и бактерий.

Рипалс Бей © AP Photo / Kin Cheung

Остров Пели, Канада

Сине-зеленые водоросли, которые растут поблизости побережья, заражают воду токсичными бактериями, которые могут вызвать проблемы с кожей и желудком.

Пели © Ken Lund

Нью-Смирна-Бич, Флорида

Является популярным местом у пловцов и серферов, тем не менее море здесь кишит акулами. Ураганы Флориды обеспечивают идеальную среду для них.

Нью Смирна Бич CC BY-SA 3.0 / Ebyabe / New Smyrna Beach, Florida: Peninsula

Остров Реюньон, Индийский океан

Этот райский остров также имеет репутацию акульей столицы. Некоторые из нападений на людей закончились трагически, что отвадило серферов от попыток поймать волну.

Реюньон © AFP 2018 / Richard Bouhet

Остров Рамри, Бирма

На острове Рамри находится множество мангровых зарослей, а они — идеальная среда обитания для крокодилов. Во время Второй мировой войны более 500 японских солдат были растерзаны кровожадными животными.

Рамри infreactor.org

Кеймада-Гранди, Бразилия

Остров известен как Змеиный остров, на котором проживает множество гадюк. Путешественники и местные жители нередко страдают от укусов этих ядовитых пресмыкающихся.

Кеймада Гранди Эзотерика

Квинсленд, Австралия

Пляжи Квинсленда кишат змеями и ядовитыми москими ящерицами. Кроме того, сюда регулярно приплывают медузы, которые делают пляжи похожими на пузырчатый ковер.

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