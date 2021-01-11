Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) расширил список стран "красной" и "зеленой" зон эпидемической опасности в связи с распространением коронавируса.

В нем значится 198 государств-членов Всемирной организации здравоохранения. Новые данные датированы 7 января, министерство опубликовало их на своем сайте с задержкой из-за праздников.

Так, еще 29 стран добавили в перечень мест со значительным распространением коронавируса, из-за чего он увеличился до 78. Отмечается, что это случилось из-за падения уровня заболеваемости в Украине по сравнению с этими государствами.

Снизился и показатель больных COVID-19 – с 315,3 до 106,8 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Поэтому в список "красных" вошли все страны, где этот показатель выше.

К ним относятся Польша, Литва, Чехия, Беларусь, Россия, Италия, Доминиканская Республика и ОАЭ.

Зато из "зеленой" в "красную" зону перешли Канада, Испания, Мальта, Франция, Албания, Босния и Герцеговина, Тунис, Армения, Бельгия, Болгария, Ирландия и Норвегия.

Из популярных туристических направлений, открытых для туристов из Украины, в "зеленой" зоне остался только Египет. Турция по-прежнему числится в "красной".

Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон moz.gov.ua

Информация по странам с широким распространением COVID-19 moz.gov.ua

Страны "красной" и "зеленой" зон moz.gov.ua

Страны "зеленой" зоны moz.gov.ua

Страны с незначительным распространением COVID-19, по данным Минздрава moz.gov.ua

Государства "зеленой" зоны moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января из-за карантина украинцы застряли в аэропорту Барахас (Мадрид, Испания). В частности, даже дети провели в "серой зоне" 5 дней.